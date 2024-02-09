God of War Tahtını Kaybetti: Sony'nin En Büyük Yeni Steam Lansmanı Belli Oldu!

Arrowhead Game Studios tarafından yapılan serinin devam oyunu Helldivers 2, geçtiğimiz 8 Şubat günü piyasaya sürüldü. Helldivers 2, God of War'u geride bırakarak Steam'de piyasaya sürülen en büyük PlayStation Studios oyunu oldu.

Ancak en azından PC'de şimdiden sertifikalı bir hit gibi görünüyor. SteamDB verilerine göre, Helldivers 2 dün, lansmandan kısa bir süre sonra dünya çapında 81.840 eş zamanlı oyuncuya ulaştı.

Sorunlara Rağmen Rekor Kırıldı

81.840 eş zamanlı oyuncuyla Helldivers 2, God of War'ı geride bırakarak PlayStation Studios yapımı bir oyun için şimdiye kadarki en büyük Steam lansmanı oldu.

SteamDB'ye göre bu unvanın bir önceki sahibi Sony Santa Monica'nın PC ve PlayStation konsollarında aynı anda piyasaya sürülmeyen ancak yine de lansman sırasında 73.529 eşzamanlı oyuncuya ulaşan God of War oyunuydu.

Helldivers 2'nin en yüksek oyuncu sayısı, dün lansmanda karşılaştığı sorunlar göz önüne alındığında, bundan daha da yüksek olabilir. Arrowhead Game Studios'un CEO'su, geliştiricinin eşleştirme ve sunucu sorunlarını çözmeye çalışırken “kriz modunda” olduğunu ve hatta işleri düzeltmek için sunucuların bir noktada tamamen çevrimdışı olduğunu söyledi.

En azından internette konuşulanlara bakılırsa Helldivers 2 sunucuları için işler tekrar kontrol altına alınmış gibi görünüyor. Dün lansmanla ilgili tüm sorunlar nihayet çözüldüğüne göre belki de daha fazla oyuncu bu hafta sonu yeni nişancı oyununa katılabilir.

Helldivers 2'nin yüksek bir fiyattan satılmıyor olması da muhtemelen yardımcı olacaktır. Oyun için belirlenen tüm fiyatlandırma 35 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak Helldivers 2'nin ülkemizde PS5 sürümü 999,99 TL, Steam sürümü yaklaşık 1.228 TL etiketle satılıyor olduğunu da belirtelim.