Hello Games, No Man’s Sky: Beyond Duyurusunu Yaptı

Hello Games tarafından öncelikli olarak PlayStation 4 ve PC için geliştirilmiş olan No Man's Sky, daha sonradan Xbox One platformunda da satışa sunulmuştu. Geçtiğimiz sene içerisinde yayınlanan güncellemelerden uzun bir zaman sonra, geliştirici stüdyo yeni bir duyuru daha yaptı. No Man's Sky, Beyond güncellemesiyle bu yaz geri dönecek.

No Man's Sky, 2016 yılının hayal kırıklığı yaratan oyunlarından bir tanesiydi. Çıkışı öncesinde yapılan iddialı açıklamaların ardından, No Man's Sky, beklentileri karşılayamamış ve kısa süre bir köşeye atılmıştı. Ne var ki, geçtiğimiz sene içerisinde, Xbox One platformuna çıkışı ile eş zamanlı olarak yayınlanan NEXT güncellemesi, bir dönüm noktası olmuştu.

Hello Games tarafından yayınlanan bu güncelleme ile sunulan içerikler sayesinde kabuk değiştiren No Man's Sky, çoğu oyuncunun başından kalkamadığı bir oyun haline gelmişti. NEXT sonrasında ise The Abyss ve Visions güncellemeleri ile bu gelişimin sürdürüldüğü oyun için, bir süredir yeni bir genişletme paketi gelmemişti. Hal böyle olunca da, geliştirici stüdyonun desteğinin bu kadar olacağı düşünceleri hakim olmaya başlamıştı. Ne var ki, Hello Games bir geri dönüşe imza attı.

Bugün yapılan açıklama ile sıradaki ücretsiz güncelleme duyuruldu. No Man's Sky: Beyond. Hello Games, bu yıl için plânlanan yol haritasına bağlı olarak üç ayrı güncelleme yayınlamayı düşünüyormuş. Sonradan yapılan değişiklikle, bu güncellemelerin içeriklerini bir araya getirerek daha etkili bir hale getirmede karar kılınmış.

Bu yaz mevsiminde yayınlanacağı söylenen No Man's Sky: Beyond, bu bağlamda üç bileşenden oluşacak. Bileşenlerden bir tanesinin adının No Man's Sky Online olacağı söylendi. Ne var ki, geliştirici stüdyo bu bileşenle de ilgili pek fazla bir detay sunmuş değil. Tek bilinen, radikal sosyal ve çoklu-oyuncu deneyimi sunacağı yönünde. Bundan kasıt tabi ki oyunun MMO haline gelecek olması değil. Evrendeki oyuncular bir araya gelip, birlikte oynayabileceklermiş. Ayrıca herhangi bir aboneliğin gerekmeyeceği bileşen, herhangi bir oyun içi ödeme sistemine de sahip olmayacak.

Bildiğiniz gibi sosyal içerikli çoklu-oyuncu deneyimi sunan oyunlar piyasada halihazırda var ve periyodik olarak gelişmeye devam ediyorlar. Hal böyle olunca da, No Man's Sky Online bileşeninin bu deneyime nasıl bir radikal yaklaşımda bulunacağı merak konusu oldu. Ancak hem bunun, hem de diğer iki bileşen hakkında bilgi edinebilmek için biraz beklememiz gerekecek; çünkü, daha fazla bilginin önümüzdeki haftalarda paylaşılacağı söyleniyor.