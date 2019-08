Hello Games, No Man's Sky'ı Switch'e Getirebilir

Switch zaman geçtikçe daha fazla yayıncının ve geliştiricinin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Hal böyle olunca üçüncü parti yelpazesi de git gide genişliyor. Yakın bir zamanda Darksiders II: Deathinitive Edition, Trine: Ultimate Collection ve Trine 4: The Nightmare Prince gibi oyunlar da Nintendo konsoluna sahip olanlarla buluşacak. Bakarsınız ileride Hello Games de No Man's Sky oyununun Switch versiyonunu duyurabilir.

No Man's Sky oyununun BEYOND güncellemesi önümüzdeki Çarşamba günü yayınlanacak. Oyuna sahip olan herkes için ücretsiz olarak yayınlanacak güncellemede VR desteği, en az on altı ve en fazla da otuz iki oyuncuya kadar destek sunacak olan Nexus isimli sosyal bir alan ve daha birçok yenilik bulunacak. Hello Games çatısı altında No Man's Sky için çaba harcayan küçük bir ekip varken Game Informer tarafından Stüdyo Kurucusu Sean Murray ile yapılan son röportajda oyunun Nintendo konsoluna gelme ihtimali soruldu.

"Fazlasıyla ilginç." yorumunda bulunan Murray şunları söyledi: "Switch'i seviyorum. Açıkçası şu anda yapmakta olduğumuz şeye son derece odaklanmış durumdayız ama oyunu uygun hale getirmek için PSVR için fazlaca çalıştık. Yani neyin mümkün olabileceğini görmek isterim. Ama şu anda, yapmakta olduğumuz şeye son derece odaklanmış durumdayız."

Gördüğünüz gibi Hello Games No Man's Sky için Switch yolunu kapatmış değil. Sadece şimdilik biraz geri planda ve BEYOND güncellemesi sonrasında stüdyodan gelecek sıradaki duyuruyla size müjdeli bir haber verebiliriz. Bekleyelim bakalım gelecek zaman bize ne getirecek?