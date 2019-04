Hello Games Stüdyosunun Gizli Bir Projesi Daha Var

Hello Games stüdyosu, No Man's Sky açısından kötü günleri artık geride bıraktı. Bildiğiniz gibi NEXT güncellemesi, her şeyin yoluna girmeye başladığı güncelleme olmuştu. Geliştirici stüdyo şu sıralarda, üç parçadan oluşan ve ilk parçasının oyuna VR desteğini kazandıracağı yeni BEYOND güncellemesi ile haşır neşir. Ancak bütünüyle bu güncellemeye yoğunlaşılmış değil. Hello Games, geri planda başka bir projeyle daha uğraşıyormuş.

GamesRadar+ sitesi ile yapılan bir röportaj sırasında konuşan Hello Games Kurucusu Sean Murray, No Man's Sky için halen heyecanlı olduklarından ama aynı zamanda başka bir projeyle daha uğraştıklarından bahsetti. "Küçük bir yan proje olan The Last Campfire ile uğraşıyoruz. Aynı zamanda da büyük, iddialı ve eğlenceli olan yeni bir şeye başladık." yorumunda bulunan Murray, devam etti. "Ama halen çok küçük bir ekibiz. Kendi içimizde oldukça fazla şey yapıyoruz ama bunun kendimizi bu işe adadığımız için olduğunu düşünüyorum. Ve biz, şu an bu tür şeyler yapıyoruz çünkü bizi heyecanlandırıyorlar. Bir şey için heyecanlandığımızda oldukça üretken oluyoruz. Olduğumuz yer gerçekten bu."

No Man's Sky oyunu ile önce batan ama aynı şekilde çıkmayı başarmış olan Hello Games stüdyosunun, bu süreçte oldukça büyük tecrübe ve cesaret kazandığı aşikar. Haliyle de farklı şeyler deneyebilirler. Bakalım bu 'büyük, iddialı ve eğlenceli' olarak kastettikleri projenin altından ne çıkacak?

Öte yandan, The Last Campfire ise 'Hello Games short' olarak nitelendirilen bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Şimdilik çıkış tarihi belli değil. Hikaye olarak kafa karıştırıcı bir yerde kapana kısımış olan sevimli maceracıların başından geçenleri anlatacak ve karakterlerimizin evlerine dönmelerine yardım edeceğiz.