Help Steps Uygulaması Sayesinde Attığınız Adımlarla İzmir'e Yardım Edebilirsiniz

30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından İzmir'in Bayraklı ilçesi başta olmak üzere birçok yerde binalar yıkıldı ve büyük hasar aldı. Depremin ardından depremzedelere yardımlar yapılmaya başlandı. Sizde sadece adım atarak İzmir'deki depremzedelere yardımda bulunabilirsiniz. Help Steps uygulaması nasıl çalışıyor? İşte detaylar.

Help Steps Uygulaması Sayesinde İzmir için Bağış Yapılabiliyor: Help Steps İndir

Help Steps uygulamasından 3 Kasım Salı günü saat 23.59’a kadar yapacağınız her bağış bu zor günlerde İzmir’e destek olacak. Uygulamanın çalışma mantığı oldukça basit. Uygulamaya kayıt olduktan sonra otomatik olarak attığınız adımlar sayılıyor. Kullanıcılar gece 00.00'dan önce adımlarını reklam izleyerek HS adımına çeviriyor.

HS'ler ile sivil toplum kuruluşlarına bağış yapılabiliyor. İzmir'de yaşanan deprem sonrasında bağış yapma bölümünde "İzmir için bağışta bulun" kısmı bulunuyor. Sizler de attığınız adımları HS'ye dönüştürerek İzmir için bağışta bulunabilirsiniz.

İzlediğiniz reklam gelirinin bir kısmı adımlarınıza geri tanımlanıyor. Böylece HS'lerinizin bir mali değeri oluyor. Onlarca yasal sivil toplum kuruluşuna ve ihtiyaç sahiplerine adımlarını bağışlama imkanı Help Steps ile akıllı telefon kullanan herkese sunuluyor.

Help Steps İndir

Help Steps uygulamasını indirmek için yapmanız gerekenler oldukça basit. Hemen aşağıda bulunan Help Steps indir butonuna tıklayarak uygulamayı indirebilirsiniz.

Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1225 artçı sarsıntı yaşandı.

AFAD yaptığı son açıklamada "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 85 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 774’ü taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir." cümlelerine yer verdi.

Aşağıdaki videodan da uygulamanın nasıl çalıştığına bakabilirsiniz.