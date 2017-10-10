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Hem Stres Çarkı Hem Telefon! Daha Ne Olsun?

Ömer Dursun
Ömer Dursun Mobil
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2017 yılı yaz ayları içerisinde bir hayli popüler olan stres çarkı, modası geçmiş olmasına rağmen tekrardan gündeme geldi. Chilli International isimli firma tarafından yapılan stres çarkından telefon, tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Hong Kong merkezli şirket tarafından üretilen bu cihaz, bir hafta önce sızdırılmıştı. Daha sonra da farklı kaynaklardan gelen sızıntılar üzerine daha net görsellerle ortaya çıkan stres çarkı tasarımlı telefon, 1.4 inç boyutunda bir ekrana sahip. 32MB dahili hafızaya ek olarak 8GB’a kadar hafıza kartı desteği bulunduran Chilli, altı farklı renk seçeneğiyle kullanıcılarla buluşacak.

İçerisinde hiçbir uygulama vs. bulundurmayan cihaz, sadece bir web tarayıcısı ve bluetooth desteği barındırıyor. Amazon üzerinde bu cihaza benzer stres çarkı tipindeki telefonlar bulunmasına rağmen, bu cihazın Hindistan’da 20 dolardan satışa sunulacağı belirtildi.

Her ne kadar stres çarkının modası geçmiş olsa da stres dolu telefon görüşmeleri yapıyor veya arkadaşlarınızın arasında farklı bir imaj oluşturmak istiyorsanız bu cihazı size öneririm. Ancak 20 dolara değer mi, kararı size bırakıyorum.

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ETİKETLER: telefon Stres Çarkı

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