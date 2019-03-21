Henry Cavill'lı The Witcher Dizisinde Önemli Sorun

Dijital yayın devi Netflix, başrolde Henry Cavill'ın olduğu The Witcher dizisinin çekimlerini ünlü aktörün farklı projeleri nedeniyle duraklattığını açıkladı.

DC Sinematik Evreni’nde 2013 yılından bu yana Superman karakterine hayat veren Henry Cavill, oyun dünyasının efsanevi yapımlarından The Witcher’ın televizyon uyarlamasında karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Çekimleri devam eden dizide Geralt of Rivia karakterini canlandıran Amerikalı aktör, seriye bir süre ara vermek zorunda kaldı. Gelişmeyi doğrulayan Netflix, The Witcher'ın çekimlerinin duraklatıldığını açıkladı.

Cavill’ın, dizinin açılış sahnesinin çekildiği sırada hiçbir açıklama yapmadan setten ayrıldığı belirtildi. Ünlü oyuncunun temsilcisi, Netflix yöneticilerine bir reklam ajansıyla geçici sözleşme imzaladıklarını, bu işi tamamlamak için birkaç haftaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan The Witcher’ın yapımcısı Lauren Schmidt Hissrich, Cavill’ın Geralt of Rivia karakterine olan bağlılığını takdir ettiklerini; ancak söz konusu sahneyi tamamlamadan başka sahnelere geçmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Öte yandan projeyi çevreleyen tek sorun bu değil. Karakteri aktörün bir parçası yapmayı hedefleyen ‘metot oyunculuğu’ konusunda da bazı sıkıntılar yaşandığı ifade ediliyor. İddialar, Cavill'ın metot oyunculuğuna mesafeli yaklaştığı yönünde.

Netflix imzalı The Witcher, sekiz bölümden oluşacak. Dizinin senaryosunu The Defenders ve Daredevil gibi Marvel dizilerinden tanınan Andrzej Sapkowski kaleme alıyor.

Dizide Cavill’a, Freya Allan, Jodhi May, Björn Hlynur Haraldsson, Millie Brady ve Adam Levy gibi isimler eşlik ediyor.

Netflix, The Witcher'ın ne zaman yayınlanacağını henüz açıklamadı; ancak beklentiler 2020 yılında izleyicilerle buluşacağı yönünde.