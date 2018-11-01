Henry Cavill'li The Witcher Dizisinden İlk Fotoğraf Geldi!

Oyun dünyasının vazgeçilmez yapımlarından birisi olan The Witcher, televizyon macerasına başlamak için gün sayıyor. Netflix’in paylaştığı fotoğraf ile Henry Cavill’in hayat verdiği Geralt of Rivia karakterine ilk bakışımızı atıyoruz.

DC evreninde canlandırdığı Superman karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Henry Cavill, tüm zamanların en çok satan fantezi türü kitap serilerinden biri olan The Witcher’ın Netflix uyarlamasında boy göstermeye hazırlanıyor.

Cavill’in ismi duyurulduğundan bu yana ünlü aktörün Geralt olarak karşımıza çıkacağı görüntüleri görmek için sabırsızlanıyorduk. Merakımızı sonunda dindiren Netflix, The Witcher dizisinden ilk görüntüyü paylaştı!

Fotoğraflardan da gördüğünüz üzere Geralt, oyunlardan hatırladığımız ikonik beyaz saçı ve kıyafeti ile karşımıza çıkacak. Fotoğrafları kendi sosyal medya hesaplarından da paylaşan Cavill, rolüne büyük bir aşkla bağlanmışa benziyor. Nitekim Amerikalı aktörün Geralt rolünü ne kadar istediğinizi önceki demeçlerinde de biliyoruz.

The Witcher’ın oyuncu kadrosuna bakarsak, Cintra Prensesi Ciri 17 yaşındaki genç aktris Freya Allan tarafından canlandırılacak. Henüz 12 yaşındayken Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Jodhi May’i Kraliçe Calanthe rolünde izleyeceğiz. Şövalye Eist’e canlandıracak isim Björn Hlynur Haraldsson ve rahip Mousesack’i canlandıracak isim de Adam Levy olacak.

Prenses Renfri rolü için Millie Brady açıklanırken, Büyücü Yennefer karakterine Anya Chalotra hayat verecek. Tissaia ise MyAnna Buring tarafından canlandırılacak. Fringilla ve Sabrina rollerinde karşımıza çıkacak isimler ise sırasıyla Mimi Ndiweni ve Therica Wilson-Read.

Sekiz bölümden oluşacak olan serinin senaryosunu The Defenders ve Daredevil gibi Marvel dizilerinden tanınan Andrzej Sapkowski kaleme alıyor.

The Witcher’ın yayın tarihi henüz belli olmadı, ancak dizinin 2020 yılının başlarında Netflix’teki yerini alması bekleniyor.