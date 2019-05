Henry Cavill’lı The Witcher Dizisinin İlk Sezon Çekimleri Tamamlandı

Başrolünde Henry Cavill’ı izleyeceğimiz Netflix dizisi The Witcher’ın ilk sezon çekimleri tamamladı. Haberi sosyal medyadan veren İngiliz aktör, çekimlerde emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.

Online dizi ve film platformu Netflix’in merakla beklenen yeni projesi The Witcher, izleyicilerin karşısına çıkmak için gün sayıyor.

2013 yılından bu yana DC Sinematik Evreni’nde Superman karakterine hayat veren Henry Cavill, oyun dünyasının efsanevi yapımlarından The Witcher’ın televizyon uyarlamasında Geralt of Rivia karakterini canlandıracak.

Netflix, geçtiğimiz yıl paylaştığı fotoğraf ile Cavill’ın hayat verdiği ünlü karaktere ilk bakışı atmamızı sağlamıştı. Fotoğraflardan da gördüğünüz üzere Geralt, oyunlardan hatırladığımız ikonik beyaz saçı ve kıyafeti ile karşımıza çıkacak.

Tudors’un ardından ilk kez bir dizide rol almaya hazırlanan Cavill, geçtiğimiz mart ayında farklı projeleri sebebiyle dizi çekimlerine ara vermek zorunda kalmıştı. Prodüksiyon ve oyuncu seçimi konusunda karmaşık bir gelişim sürecinden geçen The Witcher, yakın zamanda Netflix kütüphanesindeki yerini alacak.

Kişisel Instagram hesabından diziyle ilgili son gelişmeleri paylaşan İngiliz aktör, ilk sezon çekimlerinin tamamlandığını duyurdu. Saç ve makyaj koltuğunda kendisinin bir fotoğrafını paylaşan Cavill, The Witcher’ın ilk sezonunda çalışanlara teşekkürlerini sundu. Bu arada fotoğraf vasıtasıyla Cavill'ın kullandığı telefonunun Google Pixel 3 XL olduğunu da öğrenmiş olduk.

The Witcher’ın sekiz bölümden oluşan ilk sezonu 2019 yılı içerisinde Netflix’te yayınlanacak. Dizinin senaryosunu The Witcher serisinin Polonyalı yazarı Andrzej Sapkowski kaleme alıyor. Yapımcı koltuğunda ise daha önce The Defenders ve Daredevil gibi Marvel dizilerine imza atan Lauren Schmidt Hissrich oturuyor.