Superman Rolünü Bırakan Henry Cavill'in Yeni Rolü Belli Oldu!

Yeni bir rapor, Superman'in artık eski aktörü olan Henry Cavill'in Amazon için bir Warhammer 40,000 TV dizisinin başrolü ve yönetici yapımcılığını üstlenmek için son aşamalarda olduğunu iddia ediyor.

Henry Cavill, James Gunn'ın daha genç bir Superman'in rol alacağı yeni bir filmin yapım aşamasında olduğunu açıklamasının ardından, bu haftanın başlarında DC için Superman rolünü artık üstlenmeyeceğini açıklayarak herkesi şaşırmıştı.

Hollywood Reporter'ın bir haberinde Amazon'un Warhammer 40,000 haklarını almanın son aşamalarında olduğunu ve başrolü Henry Cavill'e vermeye hazırlandığı belirtiliyor. Dizi hakkında daha fazla bilgi henüz yok ancak görünüşe göre Amazon bir süredir franchise hakları için müzakerelerde bulunuyor ve diğer birçok potansiyel alıcıyı da savuşturuyor.

Henry Cavill, Warhammer 40,000 Dizisinde Başrolü Üstlenecek

Cavill'in pelerini asması birçok kesimi şaşırtsa da Warhammer ile ilgili bir projeye dâhil olacak olması insanları şaşırtmayacak. Seriye olan sevgisi, bu noktada The Witcher'a olan sevgisi kadar iyi biliniyor ve herhangi bir potansiyel Warhammer serisi, kaçınılmaz olarak bir noktada onu içine dâhil edecekti Amazon'un Games Workshop ile olan anlaşmasının henüz kesinleşmediğini belirtmekte fayda var, bu nedenle şu anda bunların hiçbiri kesinleşmiş değil ancak büyük olasılıkla herhangi bir sorun yaşanmayacak.

Amazon, yakın zamanda bir God of War TV dizisinin Amazon Prime'a geleceğine dair raporları doğruladığından, akış hizmetinin vaktini çok daha büyük anlaşmalara ayırması gerekiyordu. Wheel of Time yazarı ve yönetici yapımcı Rafe Judkins şovun başrolünü üstlenirken, The Expanse yazarları Mark Fergus ve Hawk Ostby ile God of War (2018) yönetmeni Cory Barlog da ekipte olacak.