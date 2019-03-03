Henüz Doğmayan Bebeğin Instagram'da 114 Bin Takipçisi Var

Daha dünyaya gözlerini açmayan bebek sosyal medyada ünlü oldu. Sizlere geçtiğimiz günlerde influencer marketing'in Dünya'da 1 milyar dolara ulaştığını aktarmıştık. Çok vakit geçmeden bu rekor tekrardan kırıldı. Kidfluencer olarak tanımlanan çocuk influencerlar sosyal medyada bu günlerde bir hayli gündemdeler.

Influencer kelimesi bir markayı ya da belli bir ürünü ön plana çıkartmak için tanınmış kişiler ve hesaplarca yapılan tanıtım ve pazarlama aktivitelerini yapan kişilere denilmekte. Şu anda 114 bin takipçisi olan Halston Blake Fisher isimli doğmamış bebek, Instagram'da her geçen dakika büyümeye devam etmekte.

Bebeğin Instagram hesabından 15 Kasım'da paylaşılmış sadece bir adet gönderi bulunmakta. Gönderide "Mart 2019'da gelin Bebek Halston bunu yaptığınız için teşekkür ediyor. Mackenzie teyze" açıklaması bulunmakta. Halston Blake Fisher isimli bebek Mart ayında dünyaya gözlerini açacak.

Bebeğin babası Kyler Fisher yaptığı açıklamada bebeğin Instagram hesabında yaptığı paylaşımlardan 10.000 ila 20.000 dolar arası sponsorluk ücreti aldığını söyledi. Bebek dünyaya zengin olarak gelecek gibi görünüyor.

Kidfluencerlar sosyal medyada ünleri ile gündemden düşmüyorlar ancak gizlilik konusundaki endişeleri de beraberinde getiriyorlar. Ailenin açtığı Instagram hesabını çocuk doğduğunda istemeyebilir.

Sizler daha doğmadan Instagram'da ünlenen bebek hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bebek doğduğunda Instagram hesabını kapatmak ister mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!