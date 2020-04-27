Henüz Tanıtılmayan Bir Realme Cihazının Görselleri Ortaya Çıktı

Realme, geçtiğimiz günlerde X50m 5G adlı yeni akıllı telefonunu tanıtmıştı ve şimdi de X3 ile Narzo serilerinin tanıtımına hazırlanıyor. Bu telefonların tasarımını çoktan gördük ve benzer renklerin yanı sıra sol üst köşede dörtlü kamera kurulumu ile geleceğini de biliyoruz.

Tamamen Yeni Bir Realme Cihazı Olabilir

Ancak Weibo’daki güvenilir bir kaynağa göre, bu telefonların yanı sıra Realme tamamen yeni bir cihaz üzerinde de çalışıyor.

Söz konusu yeni cihaza ait görselde, üçlü kamera kurulumu, karbon benzeri bir kaplama ve yukarıdan aşağıya doğru bir şerit olduğu görülüyor. Şeridin alt kısmındaki süslü çizgilerle alışılmadık tasarım göz önüne alındığında, bu tamamen yeni bir seri olarak da gelebilir gibi duruyor.

Ancak bunun şu anda yeni bir telefona benzemekten ziyade aslında 2019 Oppo Reno'ya benzediği söylenebilir. Bu nedenle, iptal edilen bir prototipe bakıyor olma ihtimalimiz de var.