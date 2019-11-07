Hepsiburada, Apple'ın Tek Yetkili E-ticaret Platformu Oldu

Apple ile yapılan iş sonrasında Hepsiburada, Türkiye'de Apple ürünlerinin online satın alınabileceği tek resmi e-ticaret satış sitesi oldu.

Hepsiburada, Apple'ın Yetkili E-ticaret Platformu Oldu

Türkiye genelinde en çok kullanılan e-ticaret platformlarından birisi olan Hepsiburada, Apple ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma ile birlikte Hepsiburada, markanın dünyada nadir olarak yetkilendirdiği resmi online platformlardan biri oldu. Böylelikle Hepsiburada, Türkiye’de Apple ürünlerinin online satın alınabileceği ilk ve tek resmi e-ticaret satış noktası durumuna geldi.

Hepsiburada üzerinde yayınlanan özel sayfa ile birlikte müşteriler ayrı bir bölümden alışveriş yapma deneyimini elde edecek. Bu sayfa üzerinde en yeni iPhone, Mac, Watch ve TV gibi tüm Apple modellerini bulabilmeniz mümkün. Aynı şekilde geçtiğimiz süreçte satışa başlayan iPhone 11 serisi ve Watch 5 modeli de bu sayfada bulunuyor.

Söz konusu gelişme hakkında açıklama yapan Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, "Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret platformu olarak, daima müşterilerimize mükemmel müşteri deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Bu noktada da yeni yatırımlar, işbirlikleri, teknoloji ve inovasyona odaklanmaya devam ediyoruz." dedi.

"Teknoloji devi Apple ile hayata geçirdiğimiz yeni iş birliği, bu doğrultuda attığımız önemli bir adım. Apple’ın dünyadaki sayılı, Türkiye’de ise ilk ve tek olarak tercih ettiği yetkili online platform olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diyen CEO, kullanıcı mutluluğu için çalışmaların yapıldığını belirtti. Hepsiburada üzerinden hazırlanan sayfaya erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.