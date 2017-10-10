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Hepsiburada'dan Yeni Telefon Almak İsteyenlere Muhteşem Kampanya

hepsiburada kampanya
İrem Sayın
İrem Sayın Mobil
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Yeni çıkan onlarca telefonu görünce eski telefonunuzdan soğuma mı geldi? Koşun! Hepsiburada giderayak harika bir kampanyayla kullanıcılarını sevindiriyor.

Sevilen çevrimiçi alışveriş sitesi Hepsiburada, geçtiğimiz günlerde satılıyor haberleriyle gündeme gelmişti. Çok geçmedi şimdi de başlattığı kampanyasıyla yeniden gündeme oturdu. ‘Eskiyi Getir Yeniyi Götür’ kapsamında telefonunuzun markasını belirterek, sitenin cihazınıza karşılık vereceği bedeli görebilir, üzerini tamamlayarak yeni modellerden dilediğinizi satın alabilirsiniz.

adım1

Örneğin, iPhone 6S 16 GB için bin 450 TL fiyat biçiyor. Sonraki adım’a geçildiğinde cihaz hakkında özel sorular sorarak fiyat yeniden belirleniyor.

adım2

Bu kısımda biçilen fiyattaki değişim, telefonunuzun durumunun ne kadar iyi olduğuna bağlı olarak değişiyor. Ardından kişisel bilgilerinizi girerek 3. adımı da tamamlıyorsunuz. Son olarak yapmanız gerekense size verilen bir ücretsiz kargo koduyla gidip telefonunuzu teslim etmek.

adım3

Ardından 7 gün içerisinde telefonunuza biçilen ücreti hediye çeki olarak hesabınıza tanımlanıyor ve dilediğiniz alışverişte kullanabiliyorsunuz. 
Bu arada yanlışlıkla telefonumu satmış olabilirim, sevgiler...

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ETİKETLER: hepsiburada

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