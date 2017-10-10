Hepsiburada'dan Yeni Telefon Almak İsteyenlere Muhteşem Kampanya

Yeni çıkan onlarca telefonu görünce eski telefonunuzdan soğuma mı geldi? Koşun! Hepsiburada giderayak harika bir kampanyayla kullanıcılarını sevindiriyor.

Sevilen çevrimiçi alışveriş sitesi Hepsiburada, geçtiğimiz günlerde satılıyor haberleriyle gündeme gelmişti. Çok geçmedi şimdi de başlattığı kampanyasıyla yeniden gündeme oturdu. ‘Eskiyi Getir Yeniyi Götür’ kapsamında telefonunuzun markasını belirterek, sitenin cihazınıza karşılık vereceği bedeli görebilir, üzerini tamamlayarak yeni modellerden dilediğinizi satın alabilirsiniz.

Örneğin, iPhone 6S 16 GB için bin 450 TL fiyat biçiyor. Sonraki adım’a geçildiğinde cihaz hakkında özel sorular sorarak fiyat yeniden belirleniyor.

Bu kısımda biçilen fiyattaki değişim, telefonunuzun durumunun ne kadar iyi olduğuna bağlı olarak değişiyor. Ardından kişisel bilgilerinizi girerek 3. adımı da tamamlıyorsunuz. Son olarak yapmanız gerekense size verilen bir ücretsiz kargo koduyla gidip telefonunuzu teslim etmek.

Ardından 7 gün içerisinde telefonunuza biçilen ücreti hediye çeki olarak hesabınıza tanımlanıyor ve dilediğiniz alışverişte kullanabiliyorsunuz.

Bu arada yanlışlıkla telefonumu satmış olabilirim, sevgiler...