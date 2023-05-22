Hepsiburada'da Fenomen İndirimleri Başladı!

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinden Hepsiburada, 22-25 Mayıs tarihleri arasında teknoloji, kozmetik, moda ve süpermarket kategorilerinde indirimler sunuyor. Fenomen İndirimler adı verilen kampanyada "şimdi al, 3 ay sonra öde" seçeneği de bulunuyor.

Moda, Süpermarket ve Kozmetik Ürünlerinde İndirimler

Hepsiburada’nın Mayıs ayına özel Fenomen İndirimler'inde, 22 Mayıs günü kozmetik, süpermarket ve çocuk ürünlerinde tüm indirimlere ek, 300 TL ve üzeri alışverişlerde sepette %15 net indirim gerçekleşecek. Süpermarkette Alpro tekli süt ürünlerde tek fiyat 54,95 TL, Makarna Lütfen ürünlerinde sepette %40 indirim, Komili markalı ürünlerde 500 TL'ye 50 TL indirim, Lipton markalı ürünlerde sepette %40 indirim uygulanacak. Kozmetik ürünlerinde La Roche Posay, Cerave ve Vichy marka ürünlerde 500 TL’ye %15 indirim, The Body Shop markalı ürünler sepette %50 indirimle satışa sunulacak.

23 Mayıs'ta moda ürünlerinde akşam saat 18:00'den itibaren tüm indirimlere ek, 250 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL, 500 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL indirim yapılacak. Hepsiburada'nın özel markalarında da indirimler yapılıyor. June markasında 300 TL ve üzeri alışverişlerde sepette %15 net indirim fırsatı sunulacak. Ayrıca sadece Hepsiburada'da bulunan LITHE markasında lansmana özel sepette %50 net indirim uygulanacak.

Ev Tekstili, Mobilya ve Elektronik Ürünlerde İndirimler

Hepsiburada'da ev tekstilinden sofra ve mutfak ürünlerine, mobilyadan aydınlatmaya ihtiyacınız olan ürünlerde tüm indirimlere ek %15 indirim fırsatı sunuluyor. Karaca Home ürünlerinde %50'ye varan indirim, Chakra ürünlerinde 1 Alana 1 Hediye, Madame Coco markalı ürünlerde sepette %20 İndirim, aydınlatmalarda %20, Varol Tekstil ürünlerinde sepette %15, ev düzenleme ve saklama ürünlerinde sepette %30 İndirim, yapı market ve motorsiklet ürünlerinde sepette %10 İndirim Hepsiburada’da.

Fenomen İndirimler boyunca Fissler markalı ürünlerde sepette %15 indirim, Tefal markalı ürünlerde sepette %10 indirim, English Home ürünlerinde %50'ye varan indirim, ev tekstili ürünlerinde 500 TL'ye 100 TL indirim, mobilyalarda sepette %25 indirim, halı ve yataklarda sepette %50 indirim yapılıyor.

Elektronik ürünlerde indirimler de unutulmadı. Hepsiburada'da laptop ve tabletlerin yanı sıra Airfryer ve robot süpürgelerde de süper indirimler bulunuyor. Cep telefonu kategorisinde de Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256 GB ve Honor X9a 128 GB, taksitle ödemede en iyi fiyat garantisiyle Hepsiburada’da satışa sunuluyor.