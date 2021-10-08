Hepsiburada Kapıdan İade Hizmetini Duyurdu

Hepsiburada tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, özellikle büyükşehirlerdeki iade süreçlerini daha kolay hale getirebilmek adına kapıdan iade hizmetini başlattı. Bu sayede kullanıcılar, beğenmedikleri ürünleri kargo şubesine gitmelerine gerek kalmadan iade edebilecekler.

Hepsiburada Kapıdan İade Hizmeti Nasıl Olacak?

Bulunduğumuz süreçte e-ticaret sitelerinden alışveriş yapan kullanıcıların beğenmedikleri ürünleri iade etmek için kargo şubelerine gitmeleri gerektiğini vurgulayan şirket, bunun başlı başına gereksiz bir efor gerektirdiğini ve pandemi döneminde çeşitli riskler barındırdığının altını çizdi.

Bu doğrultuda kapıdan iade hizmeti ile kullanıcıların iade sürecini kolaylaştırmayı hedefleyen şirket, HepsiJET ile kargoyu seçilen yerde ve seçilen tarihte alarak satıcıya geri ulaştıracak. Yani ürünün alıcıya teslimi nasıl yapıldıysa, iade süreci de benzer şekilde işleyecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, "Hem satış öncesi hem de satış sonrası süreçlerimizi sadeleştiriyor ve müşterilerimiz için daha kolay hale getiriyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz teslimat ve iade seçeneklerini her geçen gün çoğaltarak yeni alternatifler oluşturuyoruz.

“Kapıdan İade” hizmetimiz de, müşterilerimizin ürünlerini satın aldıkları şekilde kargo şubesine gitmeden iade edebilmelerini sağlıyor. Pandemi döneminde, bu hizmetimizle bir yıl içerisinde müşterilerimizin 57 yıla denk gelen 500 bin saatlik zaman tasarrufu yapmalarını sağladık. Müşterilerimizin Hepsiburada’dan en uygun fiyatlarla, en hızlı teslimat ve en kolay iade seçenekleriyle alışveriş deneyimlerini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Peki siz Hepsiburada tarafından uygulanan bu yeni hizmet hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yöntem iade sürecini çok daha kolay ve esnek hale getirebilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.