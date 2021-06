Hepsiburada NASDAQ'ta Listelenen İlk Türk Şirketi Olacak!

Ülkemizin en popüler çevrim içi alışveriş platformlarından birisi olan Hepsiburada, NASDAQ'ta listelenen ilk Türk şirketi olmaya hazırlanıyor. Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na F-1 Formu aracılığı ile kayıt beyannamesi sunan şirket, hisselerinin bir kısmını NASDAQ'ta yatırımcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Hepsiburada NASDAQ'ta Listelenmeye Hazırlanıyor

Teknoloji devlerinin yer aldığı NASDAQ borsasında HEPS kısaltması ile yer almaya hazırlanan Hepsiburada, B Sınıfı hisselerin halka arzı için yatırımcı görüşmelerini başlattı. Yapılan açıklamalara göre 56,740,000 adet B Sınıfı hisse senedini arz edecek olan şirket, ilk halka arz fiyatının hisse başına 11 USD ila 13 USD aralığında olmasını bekliyor.

Hepsiburada'nın arzı sırasında Morgan Stanley & Co. LLC, J.P Morgan Securities LLC and Goldman ve Sachs & Co. LLC aracı kurumlar olarak görev alacakken, BofA Securities, Inc. ve UBS Securities LLC ise alt aracı kurumlar olarak hizmet verecekler.

A Sınıfı ve B Sınıfı Hisse Nedir? Farkları Neler?

Borsalarda kullanılan sınıflandırmalar, farklı hissedarlara farklı haklar atamanın bir yoludur. Bunların en temel örneklerini oy hakları, temettüler ve sermaye üzerindeki haklar olarak özetleyebiliriz. Hepsiburada'nın B Sınıfı hisselerinde ne gibi yetkiler ve haklar sunacağı şu an için bilinmeyen detaylar arasında yer alıyor.

Hepsiburada Hakkında

2000 yılında Hande Doğan tarafından kurulan Hepsiburada, o zamandan bu yana Türkiye'nin en büyük çevrim içi alışveriş platformu haline geldi. 32 farklı kategoriden 44 milyonu aşkın ürün çeşidine sahip olan platform, aylık iki yüz elli milyonun üzerinde trafiğe ev sahipliği yapıyor.