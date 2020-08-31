Hepsiburada Siparişleri Petrol Ofisi İstasyonlarından Alınabilecek!

Hepsiburada, yenilikçi teslimat modeli Hepsimat ile uygulama alanını genişletiyor. Petrol Ofisi’nin istasyonları, Hepsiburada’nın müşterilerine hizmet sunduğu teslimat noktaları arasına katılıyor. İşte detaylar.

Hepsiburada ve Petrol Ofisi iş birliğiyle birlikte, e-ticaret sektöründe akaryakıt istasyonları kullanılarak ürün teslimatı ilk kez yapılmaya başlanıyor.

İlk aşamada İstanbul’da Petrol Ofisi’nin Levent ve Üsküdar’daki istasyonlarında başlayacak olan uygulama kapsamında Hepsiburada müşterileri siparişlerini, kendilerine uygun gün ve saatte, anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarından 7 gün 24 saat boyunca teslim alabilecek. Hepsiburada ile Petrol Ofisi arasındaki iş birliğinin, kısa süre içinde İstanbul’a, ardından Türkiye geneline yayılması planlanıyor.

Petrol Ofisi iş birliği ve Hepsimat hizmeti ile ilgili konuşan Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci açıklamasında şunları söyledi:

"Hepsiburada olarak daima müşterilerimizin alışveriş deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz. Onların beklenti ve ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz ve bu doğrultuda inovatif hizmet modelleri geliştiriyoruz. Hepsimat ismini verdiğimiz teslimat noktası hizmeti, müşterilerimizin kargo teslimat saati ve yeri konusundaki ihtiyaçlarına yeni bir alternatif sunmak amacıyla doğdu. Hedefimiz, müşterilerimizin siparişlerini ev ya da iş yerleri dışındaki yaygın ağı bulunan noktalardan teslim alabilecekleri bu hizmetimizi tüm Türkiye’ye yaymak. Bunun için Hepsimat iş ortaklarımızın sayısını artırmayı ve 2020 yılı sonuna kadar da teslimat yapılacak lokasyonların sayısını 650’ye kadar artırmayı planlıyoruz. 2018 yılı itibariyle farklı teslimat noktalarında hizmet verdiğimiz Hepsimat için Petrol Ofisi ile iş birliğine giderek bir ilke imza attık. E-ticarette ilk kez akaryakıt istasyonları siparişler için teslimat noktası olarak kullanılmaya başlanıyor. Bu yenilikle birlikte müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam etmekten ve partnerimiz Petrol Ofisi ile bu başlangıcı yapmaktan mutluyuz"