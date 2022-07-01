Hepsiburada Premium Resmi Olarak Tanıtıldı: Yok Böyle Fiyat!

Amazon'a benzer bir ücretli premium üyelik sistemine geçeceği düşünülen Hepsiburada, bugün resmi olarak üyelik sistemlerini duyurdu. Hepsiburada Premium adıyla duyurulan hizmetin içeriğinde kullanıcıları mutlu edecek özellikler bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde yanlışlıkla sızdırılan ücretli abonelik sistemi hakkında genel detayları öğrenmiştik. Kullanıcılar verilen hizmetleri beğense de düşük ücrete bir türlü inanamamıştı. Hepsiburada Premium gerçekten de "bedava" diyebileceğimiz bir fiyatla geliyor.

Hepsiburada Premium'un fiyatı ayda 9,90 TL olarak belirlendi.

Hepsiburada Premium Özellikleri

25 TL ve üzeri alışverişlerde kargo bedava

Tüm alışverişlerinizde %3 Hepsipapel(site içi kullanılabilen ödül para) hediye

Ücretsiz Blu TV üyeliği

Çağrı merkezine öncelikli bağlanma hakkı

Randevulu teslimattan ücretsiz faydalanma hakkı

Ücretsiz kapıda iade hakkı

Ücretsiz mobilya montajı

Ücretsiz Lastik Kapımda servisi

Kapsam dahilindeki ürünlerde %50 Fixpack garanti indirimi(yakında gelecek)

Normal Hepsiburada üyesi ile Premium üyenin farkını karşılaştıran şirket, toplam sonuçta verdikleri hizmetin ayrı ayrı hesaplandığında yaklaşık olarak 1400 liraya tekabül ettiğini gösterdi. Bu kadar fazla hizmetin 9,90 TL gibi ucuz bir fiyata vaadedilmesi sebebiyle büyük bir kullanıcı akını bekleniyor. Hepsiburada Premium herhangi bir taaahüt içermiyor.

Daha fazla bilgi almak ve Hepsiburada Premium'a üye olmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.