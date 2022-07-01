Hepsiburada Premium Resmi Olarak Tanıtıldı: Yok Böyle Fiyat!
Geçtiğimiz günlerde yanlışlıkla sızdırılan Hepsiburada Premium, tüm kullanıcılar için kullanıma açıldı. Abonelik hizmetinin fiyatı ise görenleri şaşırttı.
Amazon'a benzer bir ücretli premium üyelik sistemine geçeceği düşünülen Hepsiburada, bugün resmi olarak üyelik sistemlerini duyurdu. Hepsiburada Premium adıyla duyurulan hizmetin içeriğinde kullanıcıları mutlu edecek özellikler bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde yanlışlıkla sızdırılan ücretli abonelik sistemi hakkında genel detayları öğrenmiştik. Kullanıcılar verilen hizmetleri beğense de düşük ücrete bir türlü inanamamıştı. Hepsiburada Premium gerçekten de "bedava" diyebileceğimiz bir fiyatla geliyor.
Hepsiburada Premium'un fiyatı ayda 9,90 TL olarak belirlendi.
Hepsiburada Premium Özellikleri
- 25 TL ve üzeri alışverişlerde kargo bedava
- Tüm alışverişlerinizde %3 Hepsipapel(site içi kullanılabilen ödül para) hediye
- Ücretsiz Blu TV üyeliği
- Çağrı merkezine öncelikli bağlanma hakkı
- Randevulu teslimattan ücretsiz faydalanma hakkı
- Ücretsiz kapıda iade hakkı
- Ücretsiz mobilya montajı
- Ücretsiz Lastik Kapımda servisi
- Kapsam dahilindeki ürünlerde %50 Fixpack garanti indirimi(yakında gelecek)
Normal Hepsiburada üyesi ile Premium üyenin farkını karşılaştıran şirket, toplam sonuçta verdikleri hizmetin ayrı ayrı hesaplandığında yaklaşık olarak 1400 liraya tekabül ettiğini gösterdi. Bu kadar fazla hizmetin 9,90 TL gibi ucuz bir fiyata vaadedilmesi sebebiyle büyük bir kullanıcı akını bekleniyor. Hepsiburada Premium herhangi bir taaahüt içermiyor.
Daha fazla bilgi almak ve Hepsiburada Premium'a üye olmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.
Hepsiburada Kapıdan İade Hizmetini Duyurdu
Hepsiburada tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, özellikle büyükşehirlerdeki iade süreçlerini daha kolay hale getirebilmek adına kapıdan iade hizmetini başlattı.
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