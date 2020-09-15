Hepsiburada Siparişleri Artık Esnaftan Teslim Alınabilecek

Hepsiburada, yenilikçi teslimat modeli Hepsimat’ın kapsamını genişletiyor. Hepsiburada, 2018 yılında başlattığı, siparişlerin ev ve işyerleri dışında bir teslimat noktasından teslim alınabildiği “Hepsimat” hizmetine kısa süre önce Petrol Ofisi’nin akaryakıt istasyonlarını dahil ettiğini duyurmuştu.

Bu uygulamanın İstanbul’a, ardından Türkiye geneline yayılması için çalışmalar devam ederken, Hepsiburada Hepsimat’a bakkal, kırtasiye, çiçekçi, petshop gibi farklı iş kollarındaki esnaflardan oluşan 250 yeni teslimat noktasının ekleneceğinin müjdesini verdi.

Hepsiburada Siparişleri Hepsimat Sayesinde Esnaftan Teslim Alınabilecek

Başlangıç olarak İstanbul’un 23 ilçesinde 30 esnaf ile başlayacak uygulamanın kısa zamanda kapsamının genişletilmesi hedefleniyor. Esnaflarla yapılan bu iş birliğinin sonucunda Hepsiburada müşterileri, kendilerine yakın, belki de zaten halihazırda uğradıkları bir noktadan mesai sonrası ya da hafta sonu diye kaygılanmadan paketlerini teslim alabilecek.

Daha önce de pazaryeri modeli başta olmak üzere, farklı uygulamalar ve teşviklerle KOBİ’lerin ekonomiye katılımını destekleyen Hepsiburada, bu yeni iş birliğiyle KOBİ desteklerine bir yenisini eklemiş oluyor.

Esnaf iş birliği ve Hepsimat’ın kapsamının genişlemesi ile ilgili konuşan Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, açıklamasında şunları söyledi: