Hepsiburada Büyük İndirimleri Başladı: Telefon ve Aksesuarlarda Kampanya!

Teknolojiyi yakından takip eden, yeni bir telefon veya teknoloji aksesuarı almayı düşünenler için Hepsiburada Aksesuar Günleri ve Çok Aranan Telefon İndirimleri başladı. 5 - 7 Aralık arasında seçkin teknoloji aksesuarları ve 5 - 6 Aralık arasında ise en çok sevilen telefon modelleri uygun fiyatlarla yerini alıyor.

Hepsiburada'nın iki yeni kampanyası, hem bütçe dostu telefon arayışında olan hem de telefon aksesuarları, ses ve görüntü ürünleri ihtiyacı olanları avantajlı fiyatlarla buluşturuyor.

Çok Aranan Telefon İndirimlerinde Neler Var?

5 Aralık'ta başlayan "Çok Aranan Telefon İndirimleri" kampanyası dahilinde üç farklı telefon modeli yer alıyor. Bunlar;

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Samsung Galaxy A53 5G

Reeder P13 Blue Max 2022

Xiaomi Redmi Note 11 Pro resmi satış fiyatı 8.899 TL'den belirleniyor. Xiaomi'nin resmi satış sitesinde stokta bulunmayan telefon, Hepsiburada kampanyası dahilinde 8.599 TL'den satışa çıkıyor.

Galaxy A53 ise 10.088 TL'lik uygun fiyatı ile çok aranan telefon modeli olmakla birlikte en çok tercih edilenler arasında da yerini alıyor. Reeder P13 Blue Max ise 128 GB'lık depolama kapasitesi ve 2.699 gibi oldukça cazip bir fiyat teklifi ile Hepsiburada'da satışta.

Aksesuar Günleri İndirimlerinde Neler Var?

5 Aralık'ta başlayan bir diğer kampanya "Aksesuar Günleri", en sevilen markaların telefon aksesuarlarını ve ses-görüntü teknolojilerini kapsıyor. Teknoloji editörlerinden yüksek not alan aksesuarlar ve Hepsiburada indirimli fiyatları şu şekildedir;