Hepsiburada'ya Amazon Benzeri Üyelik Sistemi Geliyor

Pandemi döneminde hızlı bir yükselişe geçen Hepsiburada, kullanıcılarını sevinderecek bir yeniliğe hazırlanıyor. Bugün gelen yeni haberlere göre dünyanın en büyük internet alışverişi sitelerinden olan Amazon'un başlattığı premium üye uygulaması Hepsiburada için de gelecek.

Şirket, bugün kendi sitelerinde Hepsiburada Premium adı altında bir ürünü satışa sundu. İlk defa detaylarını görebildiğimiz ücretli abonelik sisteminin içinde yok yok!

Hepsiburada'nın yaptığı bu girişim internet forumlarına bomba gibi düştü. Kısa sürede büyük gören Hepsiburada Premium, şu an satışa kapalı durumda. Firma, ücretli abonelik sisteminin geleceği hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Hepsiburada Premium'un fiyatı ise aylık 9,90 TL olarak belirlendi.

Hepsiburada Premium Özellikleri

Hepsiburada'da yapılan harcamaların %3'ü Hepsipapel olarak kazanılır.

Hepsipapel olarak kazanılır. Tüm alışverişlerde kargo bedava!

22,90 TL değerinde ücretsiz BluTV üyeliği

üyeliği Ücretsiz mobilya montajı

Ücretsiz kapıda iade

Öncelikli çağrı merkezi ulaşım hakkı

Türkiye'deki internet alışveriş siteleri arasında pazar payı açısından üst sıralarda olan Hepsiburada, yaptığı bu hamle ile rakiplerinin önüne geçebilir. Çoğu kullanıcı Hepsiburada Premium için tanımlanan özellikleri iyi buluyor. Özellikle 9,90 TL'lik fiyatıyla öne çıkan abonelik sistemi, kısa sürede yüksek kullanıcı sayısına ulaşabilir.

Peki siz Hepsiburada Premium çıktığı zaman abone olacak mısınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.