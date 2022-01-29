HepsiJet ‘Sipariş Teslimatı Yapan İş Ortaklarının Zam Artışına’ İlişkin Açıklama Yaptı!

Hepsiburada.com online ticaret platformu, kurye iş ortağı olan HepsiJet çalışanları için paket başına 1 TL'lik zam artışı uyguladı. 1 TL’lik zam artışı ise hem kurye çalışanlarından hem de kamuoyundan pek çok tepki aldı. Tepkilerin ardından bir açıklama yapan HepsiJet, "yanlış algı oluşturuluyor" dedi.

İşte, HepsiJet’in şirket olarak çalışan kuryelere yapılan zam teklifiyle ilgili yaptığı açıklamanın detayları…

“Fiyat Güncellemeleri Ocak Ayında Yapıldı”

HepsiJet çatısı altında, kendi şirketleri aracılığıyla sipariş teslimatı yapan iş ortaklarının 2022 yılına ait fiyat güncellemeleri ocak ayı içerisinde yaptığını belirten HepsiJet, açıklamada şu ifadeler yer verdi:

“24 Ocak tarihinde açıkladığımız yıllık artış oranları sonrasında HepsiJet çatısı altında kendi şirketleriyle sipariş teslimatı yapan 2095 iş ortağımızın 2022 yılı için ortalama gelirleri yıllık olarak %46 oranında artmıştır. Sektör ortalamasının oldukça üzerinde olan bu artış oranı dışında taşımacı iş ortaklarımıza destek amacıyla Aralık ve Ocak aylarında ek yakıt katkısı yapılmıştır. “

“Yanlış Algı Oluşturulmak İstenmektedir”

Şirket, '1 TL zam' olarak yansıtılan birim teslimat fiyatındaki yükselişin toplam artışın sadece bir bölümünü oluşturduğunu bildirdi.

“Çeşitli mecralarda “1 TL zam” olarak yansıtılan birim teslimat fiyat artışı yanlış bir algı oluşturulmak üzere kasıtlı olarak kullanılmaktadır. Bu zam, yapılan %46’lık yıllık toplam artışın sadece bir bölümünü oluşturmaktadır.”

HepsiJet olarak, teslimat yapan iş ortaklarının her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirten şirket, açıklamaya şu cümlelerle devam etti:

“Sektörünün yerli sermayeli en büyük şirketi olarak çalışmalarımızı, ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik koşulları ve tüm paydaşlarımızın hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak yürütüyoruz. Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak sürdürülebilir paydaşlık hukukundan taviz vermeden, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte kazanma ve büyüme prensibiyle çalışmaya devam edeceğiz.”