Her 10 Kişiden Biri Kripto Paraları Tercih Ediyor

Son dönemin gözde yatırım enstrümanlarından biri olan kripto paralar, aynı zamanda popüler bir ödeme yöntemine dönüştü. Yapılan yeni bir araştırma, her 10 kişiden birinin dijital para birimleriyle alışveriş yaptığını gösteriyor.

Kripto para dünyası, şaşalı günlerinden bir hayli uzakta olsa da, hala kemik bir yatırımcı kitlesine sahip. Etrafımızdaki her şeyin dijitalleştiği bir dünyada, para birimleri de evrim geçiriyor.

Restoranlar, mağazalar, oteller ve hatta futbol kulüpleri bile kripto para birimleriyle ödeme kabul etmeye başladı. Hatırlayanlar olacaktır, dünyada ilk kez bitcoin ile futbolcu transferi geçtiğimiz yıl Türkiye’de gerçekleştirilmişti. Bir diğer örnekte, 2017 yılında Rusya'nın Rostov Limanı'ndan Samsun'a gelen buğday bitcoin ile ödenmişti.

Yakın bir gelecekte en az geleneksel paralar kadar yaygın olması beklenen kripto paralar etki alanını her geçen gün artırmaya başladı. Keza yapılan araştırmalar da bu durumu kanıtlıyor.

Kaspersky Lab tarafından yayınlanan son rapor, her 10 kişiden birinin (yüzde 13) kripto parayla bir şeyler satın aldığını gösterdi.

Kaspersky Lab Gelişme Merkezi Doğrulama Bölümü Lideri Vitaly Mzokov, kripto para fiyatlarının düşmüş olmasına rağmen, tüketicilerin dijital işlemlere büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

“Yaptığımız araştırmada, şaşırtıcı bir şekilde insanların yüzde 13’ünün kripto para birimlerini bir ödeme yöntemi olarak kullandığını gördük” diyen Mzokov, buna rağmen çevrimiçi işlemlerin henüz daha olgunlaşmadığından bazı büyük tehlikeler barındırdığını belirtti.

Paraların güvence altına alınmadığı takdirde tüketicilerin finansal açıdan yıkıcı sonuçlarla karşılaşabileceklerine dikkat çeken Mzokov, şöyle konuştu:

“Tehdit gruplarının saldırıları giderek daha karmaşık hale geliyor. Ana hedef olan kripto para alım satım merkezleri ve ICO’lar siber güvenlik önlemleri almıyor, bu da siber suçluların para çalmasını kolaylaştırıyor. Dikkatli olmanın yerini alabilecek bir önlem de yok. Eğer bir şey şüpheli gözüküyorsa ona yatırım yapmayın”