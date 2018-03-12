Her 10 Liseliden 4'ü 'Sorunlu internet Kullanıcısı' Çıktı

Sayısı her geçen gün artan internet bağımlıları hakkında yeni bir araştırma daha yapıldı. Yapılan çalışma sonucunda her 10 lise öğrencisinden 6'sının günlük yaşamını internet kullanım alışkanlıklarındaki sorunlar nedeniyle aksattığı ortaya kondu.

Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (EGEBAM) yapılan araştırma sonucunda lise öğrencilerinde oluşan bu durumun yaşantılarına doğru orantılı olduğu ifade edildi. "Sorunlu internet kullanıcısı" olarak tanımlanan bu öğrencilerin, aşırı internet kullanımından dolayı günlük işlerini geri plana attıkları belirtildi.

Konu hakkında düşüncelerini die getiren EGEBAM Müdürü ve Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Zeki Yüncü, fazla internet kullanımının her yaş grubundaki kişilerde sorun teşkil ettiğini bildirdi. Ayrıca Yüncü internet ortamında geçirilen sürenin değil, yapılan işin önemine dikkati çekilmesi gerektiğini vurguladı. Araştırmayı tamamlamak için 300 lise öğrencisine soru yönelten EGEBAM, gençlerin yüzde 60'ında sorunlu internet kullanımının bulunduğunu tespit etti.

"Sorunlu internet kullanımı, gençlerin sosyal yaşamdaki etkinliklerini iptal ederek sosyalleşme çabasını sanal ortamda sürdürmesine neden oluyor ve lise öğrencilerinin yüzde 60'ı günlük aktivitelerinin yerine interneti koyuyor" şeklinde konuşan Yüncü, sosyal mecrada farklılıkların ortadan kalktığını, bu sebepten dolayı da pek çok kişinin asosyal olmayı tercih ettiğini dile getirdi.

İnternet bağımlısı olan gençlerin psikiyatri uzmanlarıyla görüştürülmesinin zorunlu olmasını isteyen EGEBAM, ailelerin de bilinçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.