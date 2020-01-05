Her Eve Fiber Geliyor, Yerli Malı Akıllı İnek Çıktı! - Teknoloji Haberleri #77

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

Çin gelmiş geçmiş en büyük roketini uzaya fırlattı. Bu roket 57 metr uzunluğa sahip. NASA, yeni bir Dünya bulmak için teleskop üzerinde çalışıyor. Oppo Reno 3 serisi büyük ilgi gördü. Realme 100 Watt'lık hızlı şarj üzerine çalışıyor.

Elon Musk, bu hafta 2 farklı konu ile gündemde. Musk Uzaya Cybertruck gönderebilirim dedi. Çikolatalı, muzlu ve sütlü süt veren inek geliştirildi. Apple selfie'nin adını değiştirmeye çalışıyor. Xiaomi, kutu açma rekoru kırdı. Guinness rekorlar kitabına girdi.

Yılbaşında Jandarma, Polis'in drone'unu düşürdü. Ulaştırma Bakanlığı fiber internet altyapısı hakkında açıklamalarda bulundu. Yerli otomobilin deposunu fullemek kaç TL? Cevap videomuz içerisinde yer almakta.

Hemen aşağıda yer alan videomuzdan bu hafta teknoloji gündeminde neler yaşandığını öğrenebilirsiniz.

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