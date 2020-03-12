Her Gün Bir Avokado Yemek Dikkatinizi Yükseltiyor

Her gün bir adet avokado yemek bunaklığı engelliyor, obeziteyi engelliyor ve dikkat dağınıklığını gideriyor. Yapılan yeni bilimsel araştırmalardan bir tanesi, avokadonun yeni yararlarını gün yüzüne çıkarmayı başardı.

Illinois Üniversitesinde bünyesinde görevlerini sürdüren bilim insanları tarafından yapılan yeni avokado araştırması, oldukça ilginç detayların gün yüzüne çıkmasını sağladı. Bir grup insana 12 hafta boyunca her gün bir adet avokado yediren bilim insanları, sonrasında katılımcıların vücutlarındaki değişimleri izlediler.

Biraz pahalı olmasına karşın Y Kuşağı arasında çokça popüler olan yüksek yağ oranına sahip avokado, bir süredir her türlü diyetin içerisinde kendine yer buluyordu. Havuç ve ıspanak gibi ürünlerde bulunan karotenoyid türlerinden lütein içeriyordu. İçerisinde bolca lütein bulunan meyve, yemesi biraz zor olmasına karşın özellikle ABD'de en çok satılan ürünlerin başında geliyordu.

Fazla kiloları olan 84 yetişkin üzerinde çalışmalar yapan Illinois Üniversitesi görevlileri, daha önce diyetleri arasında avokado barındırmayan kişileri seçmişlerdi. Seçilen kişilere 12 hafta boyunca her gün bir adet avokado yediren bilim insanları, şaşırtıcı sonuçlara ulaştılar. 12 haftanın öncesinde ve sonrasında çeşitli dikkat testlerine giren katılımcıların sonuçları, tahmin edilmeyen verileri içeriyordu.

Avokadonun yararları nelerdir?

International Journal of Psychophysiology isimli akademik dergide yayınlanan makalede, test sonuçlarının ayrıntılarına yer verildi. Araştırmacılar, 12 haftalık tüketimin ardından katılımcıların dikkat düzeylerinde önemli artışlar olduğunu tespit ettiler. Flanker Testi sonuçlarının yorumlanması sonucundaysa katılımcıların sadece dikkat seviyelerinin yükselmediği, ayrıca bunaklık konusunda da ilerlemeler kaydettikleri söylendi.

Avokadonun yararları konusunda daha fazla bilimsel araştırmanın gerekliliğine dikkat çeken bilim insanları, meyvenin içerisinde yer alan tekli doymamış yağların, yüksek miktarda lifin veya katılımcıların bağırsak bakterilerindeki faydalı değişikliklerin ayrıntılı olarak gözlemlenmesi gerektiğini dile getirdiler.