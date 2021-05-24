Her Gün Kahve İçmek Ömrünüzü Uzatabilir!

Kahve ne sıklıkta ve ne kadar içtiğinize bağlı olarak faydalı ya da zararlı etkiler gösterebilir. Öte taraftan geçtiğimiz saatlerde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre her gün kahve içmek ömrünüzü kayda değer bir şekilde uzatabilir. İşte yapılan araştırma hakkında merak edilen tüm detaylar!

Her Gün Kahve İçmek Faydalı mı?

Chung-Ang Üniversitesi ve Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi bünyesinde yapılan ortak çalışma, The Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics isimli bilimsel dergide yayımlandı.

Yapılan araştırma kapsamında 173.209 katılımcı gözlemlendi. Bu süreçte diyabeti, mevcut kardiyovasküler hastalıkları ya da kanseri olan kişiler araştırmadan soyutlandı ve 110.920 katılımcı ile devam edildi. Araştırmacılar kahve tüketimini tür ve miktar olarak analiz ettiler ve kahve alımının ölüm oranlarını nasıl etkilediğine göz attılar.

Söz konusu araştırmada her gün en az üç fincan kahve tüketen insanların, daha az kahva tüketen ya da hiç tüketmeyen insanlara kıyasla kardiyovasküler hastalıklardan ölüm risklerinin daha az olduğu tespit edildi. Üstelik bu araştırmada içilen kahvenin türünün herhangi bir öneme sahip olmadığı belirtildi.

Kahve tüketiminin insan vücudu üzerindeki etkileri gözlemlenmeye devam ediliyor ancak son birkaç yıldır yapılan araştırmalar, doğru sıklıkta ve doğru miktarda yapılan kahve tüketiminin insan vücudu üzerinde önemli ve faydalı etkileri olduğunu ortaya koyuyor.

Tabii ki bu gibi araştırmalardan yola çıkarak aşırı tüketimden kaçınmanızı tavsiye ederiz: Artan kahve tüketimi bir noktaya kadar olumlu sonuçlar doğursa da, aşırı tüketimin tabii ki oldukça zararlı etkileri bulunabiliyor. Bu nedenle tüketiminizi gözlemlemenizde fayda var.

Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi sıklıkta ve miktarda kahve tüketiyorsunuz ve kahvenin sağlığınız üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.