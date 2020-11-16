Her Gün Mazgalı İzleyen Köpeğin Nedeni Ortaya Çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinin merkezindeki bir caddede her gün düzenli olarak mazgalı izlemesiyle bölgedeki vatandaşların ve sosyal medyadaki insanların dikkatini çeken köpeğin neden sürekli olarak bunu yaptığı belli oldu. Peki, her gün mazgalı izleyen köpek bunu neden yapıyor? Bu köpeğin sırrı çevredeki esnaflarca yapılan açıklama sonucunda ortaya çıktı.

Bir köpek, birkaç aydan beri Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Fethiye Caddesi’ne her gün düzenli olarak geliyor ve buradaki mazgala bakıyordu. Çevredeki insanların dikkatini üzerinde toplamayı başaran köpek hem caddeden geçen vatandaşların hem de o bölgede yer alan esnafların bir hayli ilgisini çekmişti.

Sevimli köpek, her gün akşama doğru Fethiye Caddesi’ne geliyor ve tüm ilgisini mazgala veriyordu. Çevredeki insanlar ise köpeğin pürdikkat bir şekilde mazgala bakışını görmüştü. Çevredeki insanların kafasında bu nedenle de birtakım soru işaretleri meydana gelmişti. Vatandaşlar o kadar merak içerisinde kalmıştı ki köpekle birlikte mazgalı incelemeye başlayanlar bile olmuştu. Köpekle birlikte mazgala bakmayı deneyen insanlar tıpkı köpek gibi odaklanmasına rağmen orada dikkatlerini çekecek hiçbir şeye rastlayamamıştı.

Yeni tip koronavirüsün Türkiye’ye geldiği zamandan bu yana her gün düzenli olarak bu caddeye gelip mazgalı inceleyen köpeğin o anki görüntüleri sosyal medya platformlarında yayımlanınca bir anda tüm ülkenin konuştuğu köpek haline geldi.

Köpeğin salgından bu zamana kadar buraya gelmesinin nedenini COVID-19 ile alakalı olabileceğini düşünenler de olmuştu ancak yapılan araştırmalar sonrasında herhangi bir virüs belirtisine rastlanılmadı fakat köpeğin her gün belirli saatler içerisinde orada önceki günlerle aynı şekilde bekleme nedeni Fethiye Caddesi esnaflarından Taner Savder tarafından yapılan açıklamayla gün yüzüne çıktı.

Her Gün Mazgalı İzleyen Köpeğin Nedeni Fare!

Köpeğin her gün düzenli saat aralıklarında bu caddeye gelmesi ve mazgal başında beklemeyi alışkanlık hâline getirmesi hakkında açıklama yapan Taner Savder, “Biz burada esnafız. Bundan 20-25 gün önce aşırı yağmur yağmıştı. Rögarlardan gelen sudan dolayı fareler çıktı birkaç tane burada. Fareleri kovalayınca otomatikman hayvanda bir his oluştu. Acaba tekrar fare mi çıkacak. Biz de bunu birkaç sefer söyledik. Sosyal medyada da duyduk. Yok bir travma mı geçiriyor. Öyle bir şey yok. Fareden dolayı tamamen” ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Fareyi kovaladığı için devamlı mazgalları geze geze bakıyor. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz köpekte. Çok seviyoruz ve besliyoruz burada esnaf olarak. Ünlü oldu herkes gelip çekmeye başladı. Yavrusunu düşürmüş ya da düşürdü. Öyle bir şey yok. Buradan herkese söyleyelim."