Her Gün Şekerli İçeçek İçerseniz Ne Olur?

Sağlık araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre düzenli olarak alınan alkolsüz içeceklerin (soda ve enerji içecekleri dahil olmak üzere) uzun süreli sağlık üzerinde önemli bir yan etkisi olabileceği ifade edildi.

Son araştırmalar, sağlık uzmanlarının alkolsüz içecek tüketimi ve ölüm riski arasındaki potansiyel bir bağlantı üzerindeki veri analizini ayrıntılandırdığı içerik JAMA Tıp dergisinde yayınlandı. Sağlık riskini doğrudan tehlikeye atma durumu hem tatlandırılmış hem de gazlı içeceklerde görülüyor.

Bu çalışma sodadan gazlı limonataya kadar dahil olmak üzere, 'alkolsüz içecekler' ile potansiyel ölüm arasındaki ilişkiyi incelemek için tasarlandı. Çalışmalarının bir parçası olarak araştırmacılar, Avrupa Kanser ve Beslenme (EPIC) araştırmasına katılan 10 ülkeden 451 binden fazla ​​yetişkin hakkındaki verileri analiz etti.

Normal şartlarda sağlıklı olan bireyler incelendiğinde sıfır kalorili şekerli içecekler ve ayrıca tatlandırılmış olanlar da dahil olmak üzere, günde en az iki adet içecek içen insanlar arasında tüm nedenlere bağlı ölüm oranlarının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Çalışma, her gün şekerli içeceklerin içilmesinin sindirim hastalığı riskini artırabileceğini ve tatlandırılmış içeceklerin günlük olarak tüketilmesinin dolaşım hastalığını hızlandırdığını kanıtladı.