Her Hafta Bir Kredi Kartı Kadar Plastik Yutuyoruz

Plastik kirliliği, dünya üzerinde soruna yol açan en büyük problemlerden biri. Plastikler çevreye zarar verdiği gibi insanlara da doğrudan zarar verebiliyor. Avustralya’daki Newcastle Üniversitesi’nin yayınladığı bir araştırmada, insanların haftada ortalama 2 bin mikroplastik parçacık tükettiği tespit edildi.

İnsanların tükettiği plastik miktarı haftalık olarak yaklaşık 5 gram; bu rakamı yaklaşık bir kredi kartına eşdeğer diye nitelendirebiliriz. Beş milimetreden küçük olan mikroplastikler yemeğimizde, içme suyumuzda hatta soluduğumuz havada bile bulunuyor.

Plastik atıklar nehirlere ve denizlere karışarak balıklar ve diğer deniz canlıları tarafından tüketiliyor. Böylece biz de bu besinleri yediğimizde plastik parçalarını vücudumuza almış oluyoruz. Çalışmada araştırmacı olarak bulunan Kala Senathirajah, içme suyu, denizli kabuk ürünleri ve tuz gibi günlük olarak tükettiğimiz pek çok yiyecek ve içecekte mikroplastik bulunduğunu söylüyor.

Sağlığımızı tehdit eden plastik kirliliğini ortadan kaldırmak için pek çok ülke çalışmalarına devam ediyor. Avrupa Parlamentosu’nun aldığı karara göre tabak, çatal, pipet gibi tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımı Avrupa Birliği ülkelerinde 2021’den itibaren yasak olacak. Yine aynı şekilde AB ülkelerinde plastik şişelerin yüzde 90’ı 2029’a kadar toplanacak, yüzde 30’u ise 2030’a kadar geri dönüştürülmek zorunda olacak.

Türkiye ise diğer ülkelerin uygulayacakları kararların yanında, 1 Ocak 2019’dan itibaren plastik poşetleri paralı yaparak plastik kullanımını azaltmak için ilk adımı atmış oldu.