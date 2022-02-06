Artık Her Opel Modelinin Bir de Elektrikli Versiyonu Olacak!

Tüm dünyada elektrikli araç dönemi son sürat devam ederken, otomobil markaları elektrikli araç üretim çalışmalarına hız veriyor. Birçok ünlü otomobil markası önümüzdeki birkaç sene içerisinde sadece elektrikli araç satmanın taahhüdünü verdi bile. Bunlar arasında bulunan Opel, 2028 yılından itibaren Avrupa’da sadece elektrikli araç modellerini satışa çıkaracak. Bu konudaki çalışmalarını hızlandıran otomotiv markası, 2024 yılından itibaren her modeli için bir de elektrikli versiyon üretecek.

Bunun yanı sıra elektrikli araç üretimindeki çalışmalarına hız veren Opel, bu yıldan itibaren Vivaro Combi, Zafira Life ve Combo Life modellerini sadece elektrikli olarak sunmaya başlayacak.

Gelecek aylarda satışa sunulmaya hazırlanan Opel Astra serisinin yeni nesli ise elektrikli araçlara geçişin temel taşı olacak. Tanıtımı 2021’in Eylül ayında gerçekleşen Opel Astra, ilkbaharda kullanıcılarıyla buluşacak ve şarj edilebilir hibrit versiyonuyla beraber gelecek.

2023’ten Sonra Elektrikli Astra-e Dönemi!

Otomobil markası Opel, 2023 yılında ise tamamen elektrikli Opel Astra-e modellerine geçiş yapacak. Markanın sıfır emisyonlu ürün gamı şimdiden minik Opel Rocks-e’den büyük hacimli ticari Opel Movano-e’ye kadar uzanıyor.

Opel Combo-e Life ve Opel Zafira-e Life, yer aldıkları segmentlerde en başarılı elektrikli araçlar olarak öne çıkıyor. Her iki MPV de 100 kW/136 hp elektromotordan güç alıyor. Combo-e-Life, 50 kWsa lityum iyon bataryasıyla 280 kilometreye kadar menzile ulaşabiliyor.

Ayrıca, halka açık DC hızlı şarj istasyonunda batarya, 0’dan 80’e sadece 30 dakikada şarj oluyor. Opel Zafira-e Life ise 230 kilometre menzil için 50 kWsa lityum iyon batarya; 330 kilometreye kadar menzil için ise 75 kWsa batarya arasında seçim yapılabiliyor.

Hidrojen Teknolojisiyle 400 Kilometreden Fazla Menzil

Opel, şarj edilebilir hibrit ve batarya elektrikli modeller dışında ayrıca bir şarj edilebilir yakıt hücreli elektrikli araçları da kullanıcılara sunuyor. Vivaro-e HYDROGEN, '2021 Yılının Uluslararası Vanı' seçilen güncel batarya elektrikli Opel Vivaro-e’yi esas alıyor. Yeni versiyon, 400 kilometreden fazla (WLTP) sürüş menzili sunabiliyor.

Opel, CO2’siz bir geleceği yalnızca araçlarına taşımıyor, şirket araçların yanı sıra tesislerinde de aynı misyon ile hareket ediyor. Opel ve Stellantis, bu yıl Kaiserslautern’de batarya hücresi üretimi için giga fabrika kurma planları ile önemli bir adım attı. Rüsselsheim’daki proje ile Opel’in genel merkezi gelecekte Stellantis için yeşil bir kampüse dönüşecek.

Opel Üst Yöneticisi (CEO) Uwe Hochgeschurtz, elektrikli araçlara bir alternatifin olmadığını vurgulayarak, Opel'in gelecekte çevre dostu yenilikleriyle dikkatleri daha da fazla üzerinde toplayacağını söyledi.

Hochgeschurtz, 'Son derece hızlı bir değişim içindeyiz ve 2024 yılından itibaren istisnasız her Opel modelinin elektrikli bir versiyonunu sunacak olmamız da bu değişimin göstergelerinden biri. Ek olarak, Crossland ve Insignia modellerinin yeni versiyonları da yakında elektrikli olacak. Taahhüdümüz gayet net; 2028 yılından itibaren Avrupa’da sadece elektrikli modellerimizi piyasaya sunacağız.’ dedi.