Her Yaştan YouTuber Vergi Ödeyecek!

18 yaş altındaki YouTuber'ların da vergi ödeyeceği söylendi. YouTuberların vergilendirilmesi mercek altına alındı. İşte tüm detaylar.

18 Yaş Altı Youtuber'lar Vergi Ödeyecek

Vergi-algı isimli internet sitesinde yayınlanan yazıda vergi mükellefi olmak için herhangi bir yaş sınırının olmadığı söylendi ve "18 yaşın altında olan bir YouTuber gelir elde ediyorsa gelir vergisi mükellefi olacaktır" denildi.

Gelir Uzmanları İhsan Durlanık ve Naci Yıldırım, yayınlanan yazıda şu cümlelere yer verdi:

"İster sponsorlarla anlaşıp videolarda sponsor reklamı yapılsın, isterse herhangi bir sponsor ile anlaşmadan sadece videoların izlenmesinden gelir elde edilsin, bu gelir reklam geliri olarak değerlendirilmekte ve Gelir Vergisi Kanununda yer alan 7 gelir unsuru arasındaki (Ticari Kazanç) hükümlerine tabi olmaktadır. Bu şekilde gelir elde eden bir içerik üreticisinin, mahalledeki marketin ya da AVM'deki bir kahveci dükkanının vergilendirilmesinden farklı olmayacak şekilde vergi mükellefiyeti tesis ettirmesi gerekmektedir.

Zira, elde edilen gelirin serbest meslek kazancı ya da arızi kazanç hükümlerine tabi değil (Ticari Kazanç) hükümlerine tabi olması gerektiği verilen bir yazılı görüş ile netliğe kavuşmuştur. Bu senaryoda para, Google S. Limited Ireland tarafından YouTuber'ın banka hesabına aktarılmaktadır. Yine yayınlanan videolarda eğer bir şirket ile sponsorluk anlaşması yoluyla gelir elde ediliyorsa sözleşmenin muhatabı doğrudan YouTuber olmaktadır."

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