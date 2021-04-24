Her Yıl Koronavirüs Aşısı Olmak Gerekecek mi? Dr. Türeci Açıkladı!

Her yıl koronavirüs aşısı olmak gerekecek mi? Almanya merkezli BionTech Kurucu Ortağı Dr. Özlem Türeci, katıldığı bir televizyon programında uzun bir süredir merak edilen soruyu yanıtladı. Dr. Türeci tarafından yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Her Yıl Koronavirüs Aşısı Olmak Gerekecek mi Sorusu Yanıtlandı

COVID-19 salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu zamana kadar toplamda 141 milyon kişi yeni tip koronavirüse yakalandı. 3 milyonu aşkın kişi ise koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. Salgını sonlandırmak için birçok firma tarafından aşılar geliştirildi.

Aşılama çalışmaları uzun bir süredir dünyanın dört bir noktasında devam ediyor. Peki, her yıl COVID-19 aşısı yaptırmak gerekecek mi? Bu soru, uzun bir süredir çok sayıda insan tarafından merak ediliyordu. Biyoteknoloji şirketi BioNTech Kurucu Ortağı Dr. Özlem Türeci konu hakkında açıklama yaparak merak edilen soruyu cevapladı.

Aşıda bir süre sonra virüse karşı bağışıklığın azaldığını belirten Dr. Türeci, yaptığı açıklamada, "Mevsimsel gripte olduğu gibi yıllık aşılar olması grekebilir" ifadelerini kullandı. Sputnik'teki habere göre Dr. Türeci, geliştirdikleri aşının üçüncü dozunun da yapılmasına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Pfizer CEO'su Albert Bourla, geçtiğimiz haftalarda üçüncü doza ilişkin önemli bir açıklamada bulunmuştu. Bourla, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer vermişti:

"Muhtemel bir senaryo, muhtemelen 6 ila 12 ay arasında üçüncü bir doza ihtiyaç duyulacağı ve ondan sonra yıllık yeniden aşılama olacağıdır ancak tüm bunların doğrulanması gerekir. Çocuk felci gibi aşılar var, bunlarda bir doz yeterli. Ayırca her yıl ihtiyaç duyduğunuz grip gibi aşılar var. COVID virüsü, çocuk felci virüsünden çok grip virüsüne benziyor."

Türkiye'de Sputnik V Aşısı da Uygulanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde video konferans aracılığı ile toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından çok önemli bir açıklama yapmıştı. Sağlık Bakanı Koca, ülkemizde yeni bir aşının daha uygulanmaya başlayacağını duyurmuştu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim" ifadelerini kullanmıştı.