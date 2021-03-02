Her Yıl Koronavirüs Aşısı Yaptırmak Gerekecek mi? Pfizer CEO'su Açıkladı!

Her sene koronavirüs aşısı yaptırmak gerekecek mi? Yeni tip koronavirüs salgının ne zaman sona ereceğinden sonra cevabı en çok merak edilen soruların başında gelen bu sorunun cevabını Pfizer CEO'su verdi. Peki, Pfizer CEO'suna göre COVID-19'a karşı bağışıklık kazanmak için her sene düzenli olarak COVID-19 aşısı yaptırmamız gerekir mi?

Her Sene Koronavirüs Aşısı Olunacak mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nde aralık ayından bu yana 75,2 milyon koronavirüs aşısı yapıldı. Sağlık Bakanlığının COVID-19 sayfasına göre Türkiye'de yapılan aşı sayısı ise 9.176.316'ye ulaştı. Johnson & Johnson'un yeni tip koronavirüs aşısı da Amerika Birleşik Devletleri'nde acil kullanım için onaylandı. Kısacası şu an salgını kontrol altına almak için çok sayıda COVID-19 aşısı bulunuyor. Aşı sayısının gittikçe çoğalması elbette ki toplumun virüse karşı bağışıklık kazanmasını daha da kolaylaştırıyor.

Bu aşıların insanlara uygulanması için aşılar mümkün olduğunca hızlı bir şekilde geliştiriliyor. Aşıların sayısının gittikçe artması ve dünya genelinde uygulanmaya başlanması da insanların aklına tıpkı grip aşısında olduğu gibi COVID-19'a karşı geliştirilen aşının da yılda bir kez olunup olunmaması gerektiğine ilişkin birtakım soruları getiriyor.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, geçen günlerde NBC News'e COVID-19 aşılarının ne sıklıkla yaptırılması gerektiğine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Bourla, kendisi ile yapılan röportajda virüslerin mutasyona uğramasının beklendiğine işaret etti ve insanların her yıl grip aşısı yaptırdığını örnek vererek koronavirüse karşı geliştirilen aşıların da her yıl olunması gereken aşılar olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında geliştirilen aşılar ile ilgili henüz cevabını tam olarak bulamadığımız başka bir soru da aşıların ne kadar koruma sağladığıdır. İnsanların son zamanlarda en çok merak ettiği bu sorunun yanıtı, bize bir sonraki aşının ne zaman yapılması gerektiğini söyleyecektir.

Türkiye'de Yapılan Koronavirüs Aşıları Nasıl Takip Edilir?