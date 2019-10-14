Her Yıl Milyonlarca Kişi Numarasını Taşıyor

'Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu' geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. Söz konusu rapor hakkında değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bazı dikkat çekici verileri paylaştı.

81,6 Milyon Abone Var

BTK tarafından hazırlanan bu rapor, Türkiye'deki mobil abonelerin kullanımına ilişkin bazı verileri içeriyor. Örneğin ülkemizdeki mobil hizmetlere bağlı abone sayısı 81,6 milyona ulaştığını belirten Bakan Turhan, mobil abone yaygınlığının nüfusa oranla yüzde 99,5 oranına yükseldiğini açıkladı.

Bununla birlikte rapora baktığımızda elektronik haberleşme sektöründeki şirketlerin gelirlerinde artış yaşandığını görüyoruz. İlk çeyreğe göre artışın görüldüğü ikinci çeyrekte sektördeki işletmelerin geliri 16,2 milyar TL civarına ulaşmış durumda. Bununla birlikte operatörlerin toplam geliri ise 12,2 milyar TL tutarını aştı.

43,6 Milyon Abone 4,5G Teknolojisini Aktif Olarak Kullanıyor

4,5G teknolojisine yönelik yatırımların ve kapsama alanının hızla yükseldiğini belirten Bakan Turhan, 4,5G abone sayısının 73,4 milyon abone olduğunu belirtti. Ancak hem akıllı telefonu hem de SIM kartı bu teknoloji için uyumlu olan 43,6 milyon abone bu teknolojiyi aktif olarak kullanabiliyor. Bununla birlikte 3G abone sayısı ise 6,1 milyon civarında.

Operatörler arası abone çekme yarışının da hızla devam ettiğini görmemiz mümkün. İkinci çeyrekte taşınan 2,9 milyon numara ile birlikte toplam numara taşıma sayısı 128,8 milyon civarına konumlandı.

Ayda 476 Dakika Konuşuyoruz

Rapor içerisindeki abone başı ortalama konuşma süresi de dikkatleri çekmeyi başarıyor. Türk aboneler ayda ortalama 476 dakika görüşme gerçekleştiriyor. Avrupa ülkeleri arasında aylık bazda ortalama mobil konuşma süresi göz önüne alınınca birinci sırada olan Türkiye, bu çeyrekte de süre bakımından zirvede.