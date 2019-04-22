Hereditary Filminin Yazarı En İyi Korku Senaryosuna Ödül Verecek

ScreenCraft isimli organizasyon, Horror Script Contest ismiyle senaryo yarışması düzenleyeceğini duyurdu. Birinciye para ödülü verilecek olan yarışmanın jüri üyeliğini ise Hereditary ya da Türkçe ismiyle Ayin filminin senaristinin yapacağı belirtildi.
ScreenCraft, bugüne kadar düzenlediği senaryo yarışmalarıyla adını duyurmuştu. Bu yıl korku filmi senaryosu yarışması düzenleme kararı alan platform, tanınmış kişilerden önemli bir jüri kurdu. Hereditary filminin yanı sıra jüride Mandy, Us, It Follows gibi filmlerinin senaristlerinin yer alacağı belirtildi.
30 Nisan – 30 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenecek yarışmaya katılmak için ScreenCraft adresini ziyaret etmeniz ve gerekli isteklerin yer aldığı metninizi göndermenizin yeterli olacağı belirtildi. Yarışmanın detayları ise aşağıdaki gibi sıralandı.
Jüri üyeleri
- Ari Aster ve Lars Knudsen: Hereditary ve Midsommar'ın arkasındaki yazar / yönetmen ekibi.
- Ryan Turek: Blumhouse Productions'da Geliştirme Başkan Yardımcısı (Paranormal Aktivite, Sinsi, Sinister)
- Pip Ngo: XYZ Filmlerinde (Mandy) Satış ve Satın Alma Direktörü
- Brittany Klesic: Jordan Peele'nin Monkeypaw Productions'da Yaratıcı Yönetici (Us, Get Out)
- Juan He: Good Fear şirketinde Menajer
Ödüller
- Birincilik Ödülü: 1000 dolar nakit para, en iyi Hollywood yöneticisi / menajeri ile bir telefon görüşmesi, en iyi stüdyo geliştirme yöneticilerine, yapımcılarına ve film yapımcılarıyle tanışma
- İkincilik Ödülü: 500 dolar nakit para, senaryo yöneticisiyle bir telefon görüşmesi, projenizle ScreenCraft yöneticilerinin ilgilenmesi, yöneticiler, acenteler ve geliştirme ağları için projenin dağıtılması.
- İlk 3 Finalist: Profesyonel bir Hollywood senaryo okuyucusundan ücretsiz gelişim notu, projenizle ScreenCraft yöneticilerinin ilgilenmesi, WriterDuet Pro v4 senaryo yazılımına ömür boyu ücretsiz lisans.
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