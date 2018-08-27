Herkesi Mükemmel Dansçılara Dönüştürecek Yapay Zeka Geliştirildi

Dünyanın en iyi üniversitelerinden bir tanesi olarak gösterilen UC Berkley bünyesinde görev yapan bilim insanları, dans ettiren yapay zeka çalışmasıyla gündeme geldiler. Everbody Dance Now ya da Türkçe ismiyle Herkes Dans Ediyor Şu An ismiyle hazırlanan yapay zeka teknolojisinin, insanları dans ediyormuş gibi göstereceği belirtildi.

Berkley’de çalışan dört bilim insanının geliştirmeye başladıkları ve arXİV dergisinde yayınladıkları yazının ardından gün yüzüne çıkan çalışmada, herkesi dans ettirecek yapay zeka teknolojisinin detaylarına yer verildi. Yapay zekanın ilk olarak kaynak videoyu analiz ettiği ve videodaki dansçıların hareketlerini çubuk şeklindeki görsellere dönüştürdükleri kaydedildi. Yaklaşık 20 dakika uzunluğundaki videoları 120FPS ile analiz eden yapay zekanın, sonrasında çubuk şeklindeki hareketleri hedef videoya aktarmak için iki görüntü arasında sinir ağı kurduğu dile getirildi.

Her ne kadar kolay gibi görünse de altında oldukça detaylı ve zekice hazırlanmış mühendislik detaylarının olduğu açıkça görülen çalışmayla kaynak videodaki hareketlerin birebir şekilde hedef videoya aktarıldığı ve hayatında hiç dans etmemiş birinin dahi kaynak videodaki figürleri yapıyormuş gibi gösterdiği vurgulandı.

Henüz geliştirme aşamasının başında olan teknolojinin tam olarak uygulanması için hedef videodaki kişinin sade ve ince kıyafetler giymesi gerektiği belirtilirken, buna rağmen çeşitli noktalarda görüntü kayıplarının yaşandığı belirtildi. Yapılacak geliştirmelerle görüntü kayıplarının en aza indirileceği ve daha başarılı sonuçların elde edileceği saptandı.