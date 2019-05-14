Hermeus, Roket Hızında Uçak Üretecek

Roket hızında uçak yapımı, son dönemlerde oldukça popüler olmaya başladı. SpaceX ve Blue Origin gibi şirketlerin yanı sıra çok daha yeni kuruluşlar da bu alanda çalışmalarına başladı bile.

Taşımacılık sektörünün en hızlı alanı olarak bilinen havayolu taşımacılığı, ağırlıklı olarak uçaklarla sağlanıyor. Mevcut uçaklar, her ne kadar yolculuk süresini ciddi miktarlarda kısaltsa bile insanlar için artık pek yeterli olmuyor. Bu nedenle Hermeus gibi şirketler, çok daha kısa sürelerde ulaşım sağlamayı vaat ediyor.

Roket hızında uçak seyahat süresini yedi kat kısaltacak

Günümüzün en hızlı uçaklarını üreten şirket Boom Technology olarak biliniyor. 2023'te Overture adıyla tanıtılacak olan 4.500 nmi'lik bir Mach 2.2 55 yolcu süpersonik taşımacılığı tasarlayan bu şirketin, şu an için en yakın rakibi Hermeus oldu.

Hermeus tarafından üretilecek uçakta, birincil malzemeler titanyum içerecek ve tahrik sistemi türbin tabanlı bir kombine çevrim motor tarafından desteklenecek. Böylece; New York'tan Paris'e seyahat süresi 7 saatten 1.5 saate düşecek. Süpersonik uçaklar olarak adlandırılan bu tarz araçlar, daha şimdiden Japon havayolları tarafından sipariş edildi bile.

Uzay şirketleri olan SpaceX ve Blue Orijin gibi kuruluşların ortaya çıkmasıyla birlikte, havacılık alanında daha fazla rekabet oluşmaya başladı. Ayrıca bu durum daha fazla yatırımcının bu alana yönelmesine de destek verdi.

Hermeus şirketi, daha şimdiden bu süper hızlı uçaklar için 140 milyon dolar topladı. Geleceğin süpersonik uçakları hakkındaki fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.