Hesabınızı Çalabilecek Bu WhatsApp Hilesine Dikkat Edin

Hesabınızı çalabilecek WhatsApp aldatmacası gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz dönemde keşfedilen yeni bir WhatsApp hilesi, hesabınızı ele geçirebilecek kadar tehlikeli. Arkadaşınızdan gelecek bir mesaj yüzünden WhatsApp hesabınızı çaldırabilirsiniz, işte detaylar.

WhatsApp'ta yeni bir aldatmaca yayılıyor. Yeni dolandırıcılık öncekilerden farklı ve bu nedenle WhatsApp kullanıcılarının bu dolandırıcılıktan uzak durmaları için bir uyarı yayınlandı.

WhatsApp'taki dolandırıcılıklar yeni bir şey değil, geçmişte birçok tehlikeli olanı gördük. Bu iletiler çoğunlukla oturum açma verilerini toplayan kimlik avı saldırılarıdır ve artık kullanıcıların çoğu bu saldırıların farkında. Ancak en sonuncusu, kendi arkadaşlarınızdan geldiği için çok daha tehlikeli.

Kendi aile üyenizden veya arkadaşınızdan bir mesaj aldığınızı hayal edin. Sadece mesajın ne olduğunu görmekten heyecan duymayacak, aynı zamanda tanıdığınızdan geldiği için ona güveneceksiniz. Ancak bu hile sıradan bir mesajı değil, sizi hacklemek için gönderilen bir kodu ele alıyor.

Yeni tanımlanan bu dolandırıcılık, hesabınızı hacklemek ve hatta çalmakla sonuçlanabilir. Peki nasıl çalışıyor? İlk olarak WhatsApp aktivasyon kodu içeren bir SMS alıyorsunuz. Ardından rehberinizde kayıtlı birisi SMS'le aldığınız kodun ne olduğunu soran bir mesaj gönderiyor. Size gelen kodu bu kişiye gönderirseniz, WhatsApp'ınız dakikalar içerisinde saldırıya uğruyor.

Bu noktada rehberinizde kayıtlı bir kişinin neden tehlikeli olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Dolandırıcılık kapsamında bu henüz bilinmiyor olsa da rehberinizdeki kişinin dolandırıcılığa kurban düşmüş ve hesabını tehlikeye atmış olabileceği varsayılıyor.

🚨How this WhatsApp scam works

1. You get text

2. Then a WhatsApp message from a friend asks you for the code. DO NOT SEND



Your friend's WhatsApp has been hacked – now you're the target!

If you share the code, the scammers will hack yours too.



Sign up for free scam alerts⬇️