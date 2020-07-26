Hesap Güvenliğinde Büyük Gelişme: Şifreler Yerini Kahkahaya Bırakıyor

Milyonlarca internet kullanıcısının hesap şifresi olarak "123456" veya "qwerty" kullandığı bugünlerde biyometrik kimlik doğrulama sistemleri önemli bir role sahiptir. Nijerya'nın Lagos şehrinde yer alan Lagos Üniversitesi'ndeki bir ekip hesap güvenliği ile ilgili önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Hesap Güvenliği İnanılmaz Bir Boyuta Evriliyor

Nijerya'nın Lagos şehrinde yer alan Lagos Üniversitesi'nin Sistem Mühendisliği bölümündeki bir ekip biyometrik kimlik doğrulama sistemleri ile ilgili bir çalışma başlattı. Sistem Mühendisliği bölümündeki ekibin başlattığı çalışmada, ses ve konuşmalar taklit edilebiliyorken kahkahaların neredeyse hiç taklit edilemeyeceği keşfedildi.

Çalışma ile ilgili yapılan araştırmalarda ekip tarafından oluşturulan kahkaha tanımlama algoritması %90 oranında doğruluk payına sahip olduğu tespit edildi. Kahkaha tabanlı kimlik doğrulama sistemi özellikle mobil bankacılık ve e-ticaret uygulamalarında önemli bir role sahip olabilir.

Ekip tarafından yapılan açıklamada kahkahaların pek çok uygulamanın yapay zeka sistemine dahil edilebilecek bir biyometrik özellik olduğu belirtildi ama biyometrik kimlik doğrulama sisteminin tamamen kusursuz olduğunu söylemek mümkün olmayabilir.

Kahkahanın biyometrik kimlik doğrulama sistemi olarak kullanılması birtakım sorunları beraberinde getirebilir. Örneğin, insanların ruh hali her zaman aynı olmayabilir. Bu hızlı bir biçimde oturum açmak isteyenlerin önünde büyük bir engel olabilir.

Kahkaha tabanlı yeni biyometrik kimlik doğrulama sistemi ne düşünüyorsunuz? Pratikte kolaylık sağlar mı? Konu ile ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.