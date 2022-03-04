Avrupa Merkezli Hibrit Otomobil Satışları Neredeyse İkiye Katlandı

Elektrikli araçların özellikle Avrupa’da giderek yaygınlaşması, dizel araçların sektördeki payını geriye atıyor. Hibrit araçların satışlarında görülen bu artış, gelecekte elektrikli araç sektörü hakkında da birçok bilgi veriyor. Otomotiv dünyası, son yıllarda elektrik odaklı araba üretimine büyük önem vermiş durumda. Şu anda bile büyük otomobil üreticilerinin neredeyse hepsi elektrikli otomobil üretimlerine başlamış durumda.

Otomotiv dünyası “elektrik” odaklı yatırımlarına giderek daha fazla ağırlık veriyor. Markaların özellikle 2025 ile 2030 yılları arasında sadece bu tip araçlardan oluşan üretimler yapması öngörülüyor. Her ne kadar pandemi ve çip krizi gibi sorunlar çevresinde dönemsel olarak sorunlar yaşansa da, bu süreçte bile üreticilerin büyük çoğunluğu elektrikli ve hibrit otomobil satış adetlerini artırdı.

Şarj edilebilir (PHEV) yanında başlangıç jeneratörü temelli Mild-hybrid seçenekleri üzerinden kısa sürede önemli bir kullanıcı kitlesine ulaşan otomobiller, altyapının ve şarj noktalarının henüz yeterli olmadığı günümüz dünyasında pek çok kişi için en mantıklı seçenekler arasında yer alıyor.

Son yıllarda gelişen teknolojilerle beraber, şehir içerisinde 80 kilometreye kadar saf elektrikli sürüşlere de olanak tanıyan hibrit araçlar için 2021 yılı dönüm noktası oldu diyebiliriz. Kaynaklardan gelen son rakamlara bakıldığında; Mild-hybrid altyapılı araçların Avrupa’da ilk kez dizel satışlarını geride bıraktığı görülüyor.

Hibrit Otomobil Satışları Neredeyse İkiye Katlandı

Rejenerasyon sistemi ve içten yanmalı motorun yer yer bir jeneratör gibi kullanılması sayesinde kendi kendini şarj eden hibrit sistemlerle donatılan araçlarla ilgili veriler, Avrupa Otomobil Üreticiler Birliği tarafından paylaşıldı.

2020 yılına göre satış adetlerini neredeyse ikiye katlayan hibrit otomobillerin, geçtiğimiz 2021 yılında 1 milyon 901 bin 239 adetlik satış yakaladığı görülüyor. Dizel motorlu araçlar tarafına bakıldığında ise bu rakamın 1 milyon 901 bin 191 adet olması dikkat çekiyor.

Avrupa’da emisyon standartlarının her geçen gün biraz daha sıkılaşmasının yanında, Volkswagen merkezli patlak veren skandal da son 5 yılda hibrit araçlara olan yaklaşımı doğrudan etkilemiş durumda.

2019-2020 döneminde adetleri 2,5 milyonu aşan dizel araçlardaki bu kayda değer gerilemeyle birlikte, tamamen elektrikli otomobillerin satışlarında da ciddi bir yükseliş gözlemleniyor.