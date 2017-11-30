Hibrit Spor Otomobil BMW i8'in Üstü Açılabilen Versiyonu Tanıtıldı

BMW'nin 2014 yılında üretime aldığı i8 adlı plug-in hibrit spor otomobili, o tarihten bu yana büyük beğeni topladı. BMW bu otomobilin bu kadar sevilmesinin ardından bir de i8 Roadster olarak adlandırılan üstü açık versiyonunu Los Angeles Otomobil Fuarı'nda dünyaya tanıttı.

i8 Roadster, E-Copper olarak adlandırılan metalik turuncu rengi ile görücüye çıktı. İki koltuklu bu hibrit convertible otomobil, 50km/s hızlara kadar 16 saniye içerisinde açılabilen veya kapanabilen kumaş bir tavana sahip. Bu tavanın alüminyum bağlantı mekanizmalarının tamamının da 3D yazıcı teknolojisi ile üretildiği belirtiliyor. Aracın normal versiyondaki yukarıya doğru açılan kapılarını aynen koruması ise etkileyici bir özellik.

Üstü açılıp kapanabilen birçok otomobilde mevcut olan yalıtım sıkıntısını ise BMW, ekstra yalıtımlar ile giderdiğini söylüyor. Normal i8'e göre arkadaki iki koltuğu kaybeden i8 Roadster, bagaj ile ön koltuklar arasında 100 litrelik bir depolama hacmi kazanmş. Böylelikle toplam yükleme hacmi 254 litreye ulaşmış. Aynı zamanda arka tarafta sürücü tarafından açılıp kapanabilen bir arka cam da konumlandırılmış. Ağırlık olarak bakıldığında ise i8 Roadster normal versiyonuna göre 60kg daha ağır olarak 1593kg ağırlığa ulaşmış.

Aracın motorlarına baktığımız zaman ise coupe versiyonda kullanılan 1.5 litrelik 228 beygir gücündeki benzinli motorun kullanılmaya devam edildiğini görüyoruz. Bu motor arka tekerlere güç aktarırken, önde bulunan elektrikli motor ise ön tekerleklere güç veriyor. Bu iki motorun işbirliği sonucunda i8 Roadster, i8 Coupe'den 0.2 daha yavaş olarak 4.6 saniyede 0-100km/s hızlanmasını tamamlıyor.

BMW, i8'de bulunan 129 beygir güç üreten elektrikli motorun bataryalarını 20Ah'den 34 Ah'ye yükselterek 141 beygir güç üretebilmesini sağlamış. Toplamda 370 beygir civarı güç üreten otomobildeki bataryaların geliştirilmesi aynı zamanda sürücülerin tamamen elektrikli modda aracı daha fazla süre boyunca kullanabilmesini sağlıyor. i8 Roadster böylelikle yaklaşık 50km boyunca tamamen elektrikli olarak sürülebiliyor. Aynı zamanda aracın elektrikli modunun hız limiti de 120'ye yükseltilmiş. Tüm bu gelişmiş özelliklere ve etkileyici tasarıma sahip olan i8 Roadster'ın birkaç ay sonra satışa sunulacağı açıklandı fakat aracın fiyatıyla ilgili bir bilgi henüz bulunmuyor.