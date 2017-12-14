Hiç Acı Çekmeyen İtalyan Ailenin Sırrı Çözüldü

İtalya’da yaşayan ve üyelerinin büyük bir bölümü hiç acı hissetmeyen ailenin sırrı çözüldü. Aile üzerinde araştırmalar yapan bilim adamları, yaşanan durumun genetik mutasyon sonucunda oluştuğunu ortaya çıkardılar.

78 yaşındaki bir kadın, onun şu an orta yaşlarında olan iki kız çocuğu ve üç torunu, bugüne kadar hiç acı çekmemeleriyle dikkat çekmişlerdi. Acı çekmeyen İtalyan ailenin üyeleri, kemiklerinin kırılması ya da bir yerlerinin kesilmesinde dahi herhangi bir şey hissetmiyorlardı. Oldukça farklı bir özelliği olan aile üzerinde araştırma yapan UCL’den James Fox, aile üyelerinden Letizia’nın kayak yaptığı sırada omzunu kırdığını fakat bunu hiç hissetmediğini, eve döndükten sonra kırılmanın farkında olmayan kadının ancak bir gün sonra hastaneye gittiğini aktardı.

Aile üyelerinin neden acı çekmediklerini araştıran James Fox, ekip arkadaşlarıyla birlikte bu altı kişi üzerinde çeşitli testler yaptıklarını, bütün testler sonucunda altı kişinin de derilerindeki sinir sayısının normal olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Fakat ailenin ZFHX2 adı verilen bir genlerinde bir mutasyon tespit eden Fox ve ekibi, acı hissetmeme durumunun gendeki mutasyondan kaynaklandığına kanaat getirdi.

Yapılan testin ardından bir kobay farenin ZFHX2 geninde benzer bir mutasyon yapan Fox, yapılan değişikliğin ardından farelerde de acı hissetmeme durumunun yaşanmaya başlandığını ispat etti. Tüm bu testler ve deneyler sonucundaysa bahsi geçen genin, herhangi bir şeyin acı hissine sebep olup olmayacağına karar verdiği kanısına ulaşıldı.

Daha detaylı deney aşamalarının ardından ağrı kesici ilaçların tamamen değişebileceğini söyleyen uzmanlar, genin hareketlerinin ya da yapabildiklerinin tespit edilmesi durumunda kronik ağrı çekenlerin bu sorundan tamamen kurtulabileceklerini de söylediler.