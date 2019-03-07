Hiçbir Bağlantı Noktası Olmayan 'Meizu Zero'dan Büyük Başarısızlık!

2019 yılı sadece katlanabilir akıllı telefonları ortaya çıkarmadı, aynı zamanda hiçbir bağlantı noktası olmayan ilk akıllı telefon da tanıtıldı. Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu tarafından üretilen Meizu Zero adlı bu cihaz, görünüşe göre çok büyük bir başarısızlığa imza atti.

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Meizu, her şeye rağmen Meizu Zero’nun bir pazarlama becerisi olduğunu söylüyor. Ancak bu açıklama, cihazın 30 kişinin bile ilgisini çekemediği gerçeğini değiştirmiyor.

Meizu Zero için ön sipariş seçeneği sunan Indiegogo kampanyası, cihazın global sürümü için 100.000 Dolar toplamayı hedefliyordu. Ancak bu kampanyaya sadece 29 kişi katıldı ve yalnızca 45.000 Dolar toplanabildi.

Hatta bu kampanyanın destekçilerinden birisi, Ocak ayında teslim edileceği söylenen özel 'öncü cihaz' için 2.999 Dolar bile ödemişti. Elbette, kampanyanın sona erdiği gerçeği göz önüne alındığında, bu destekçilerin tümü paralarını alabildi.

Meizu, Meizu Zero’yu hiçbir zaman seri üretime geçirmeyi planlamadı ve şu anda da cihazın geleceği belirsiz durumda. Cihazın çalışma birimleri üretildi fakat 1.299 Dolar’lık (yaklaşık 7.000 TL) akıllı telefon muhtemelen piyasaya hiçbir zaman sürülmeyecek.