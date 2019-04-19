Hiçbir Canlı Hayvanı Kesmeden Et Yemek Artık Mümkün!

Hayvan hakları savunucularının sürekli olarak vurguladıkları hiçbir hayvanı kesmeme politikası, görünen o ki gerçek oluyor. Kanada resmi haber ajansı CanadianPress'in haberine göre, Yakın bir zamanda restorantlarda tüm hayvanların laboratuvarda üretilmiş etlerini yemek mümkün olacak.

Bu yeni teknoloji üzerinde çalışan söz konusu şirketler, hayvanlardan alınan hücrelerden; süt, yumurta, et veya diğer ürünleri oluşturmada ilerleme sağladı. Laboratuvar ortamında üretilen bu etler, insanlar tarafından tüketilebileceği gibi kedi-köpek maması olarak da kullanıma sunulabilecek.

Hayvan hakları savunucuları rahat bir nefes alabilir

Future Fields şirketinin kurucularından olan Lejjy Gafour, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çalışmalarında iki ayrı ürünü geliştirmeye yoğunlaştıklarını, bunlardan ilkinin hücrelerin büyümelerine yardımcı olacak bir serum, diğerinin de tavuk eti olduğunu belirtti. Şirket kurucusu, tavuğun kamu tüketimine 5-7 yıl içinde hazır olabileceğini ancak serumun daha erken biteceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

Bu şirkete benzer başka kuruluşlar da hayvan eti üretimi için gerekli izinleri bekliyor. Çok kısa bir zaman içerisinde, bu tarz laboratuvar etlerini restorantlarda ve sofralarımızda görebiliriz. Ancak tüm bu faaliyetlerin önünde bazı bürokratik engeller bulunuyor. Yaklaşık olarak 1 trilyon doları aşan bir ticaret hacmine sahip olan et piyasasında, yeni teknolojilerle maliyetlerin düşürülmesi amaçlanıyor.

Sizce de bu durum, hayranım hakları konusunda önemli bir aşamanın habercisi olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.