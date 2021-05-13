Avustralya'da Hiçbir Yere Gitmeyen Uçağın Biletleri Yok Sattı

Avustralyalı havayolu şirketi hiçbir yere gitmeyen uçak seferi düzenliyor. Pasifik Okyanusu üzerinde gerçekleştirileceği ifade edilen bu uçuş kapsamında Süper Ay isimli tutulma gözlemlenebilecek. Peki ya bilet fiyatları ne kadar?

Qantas isimli Avustralya merkezli bir uçak firması, yolculuğa aç Avustralya vatandaşlarına gökyüzünde 40.000 fitlik bir tur atma fırsat tanıyor. Mayıs ayının sonunda yaşanacak "Süper Ay" olarak bilinen Ay tutulmasını gözlemleme şansı veren bu uçuş, "hiçbir yere" gitmemesiyle merak uyandırıyor.

Qantas'ın düzenlendiği bu uçuştan bir biilet almayı umuyorsanız, maalesef şansınız kalmadı. Havayolu tarafından gelen açıklamaya göre, biletler "rekor sürede" satıldı ve uçuş için boş koltuk kalmadı. Rekor sürenin ise 2,5 dakika olduğu aktarıldı.

Hiçbir yere gitmeyen uçağın biletleri ne kadar?

Supermoon uçuşu, Qantas tarafından işletilen bir dizi seyahatin en sonuncusu olarak ön plana çıkıyor.

Süper Ay uçuşu için belirlenen bilet fiyatları da merak uyandırıyor. Qantas uçağının ekonomik bilet fiyatı 499 Avustralya Doları'ndan (386 ABD Doları) başlarken, business sınıfı ise 1499 Avustralya Doları (1160 ABD Doları) fiyatla satışa sunuldu.

Havayolunun baş müşteri görevlisi Stephanie Tully yaptığı açıklamada, Qantas uçuşunda bir Boeing 787 Dreamliner uçağı kullanacağını aktardı. Şirkete göre uçağın geniş pencereleri, Ay'a bakmak için ideal.

Ayrıca uçuş boyunca tüm yolcular ve görevliler maske takacak ve uçak içerisinde sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekecek. Sadece 2,5 dakikada tüm biletleri sattığını duyuran şirket, ayrıca bir bekleme listesi de oluşturdu. Fakat bu özel uçuş için yedek listesinin şimdilik kapandığı aktarıldı.

Qantas'ın sunduğu uçuş, oldukça muhteşem Ay manzaraları vaat ediyor. Havayolu bir basın açıklamasında, Pasifik Okyanusu üzerindeki en uygun uçuş yolunu belirlemek için astronom Dr. Vanessa Moss ile birlikte çalıştığını söyledi.

Moss, NASA'nın "süper kanlı Ay tutulması" olarak adlandırdığı 26 Mayıs Ay olayıyla ilgili bilgi vermek ve yolcuları eğlendirmek için uçak içerisinde olacak.

2021'nin tek tam Ay tutulması olacağı belirtilen bu olay; Avustralya, Yeni Zelanda, bazı Pasifik bölgeleri ve ABD'nin batı kıyılarından görülebilecek. Güneş tutulmasına çıplak gözle bakmak tehlikeli olsa da, Ay tutulması için böyle bir risk bulunmuyor.