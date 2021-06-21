Hıçkırığı Geçiren Pipet Geliştirildi

Hıçkırık nasıl geçer? Hıçkırık nasıl durdurulur? Bu soruların yanıtını arayan bilim insanları, hıçkırığı geçiren pipet geliştirdi. L şeklindeki pipet, rahatsız edici durumu ortadan kaldırıyor. Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Hıçkırığı Geçiren Pipetin Fiyatı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri'nin San Antonio şehrinde yer alan Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezindeki bilimi insanları, bir pipet geliştirdi ve bu pipetin hıçkırığa kesin çözüm olup olmadığını anlamak için bir araştırma gerçekleştirdi.

Bilim insanları tarafından yapılan araştırma kapsamında 249 gönüllüye bir anket yaptı. Grupta yer alan gönüllülerin üçte ikisinden fazlası, ayda en az bir kez hıçkırığa maruz kaldığını belirtti. Araştırmanın sonucunda HiccAway olarak isimlendirilen pipetin gönüllülerin yaklaşık olarak yüzde 92'sinde hıçkırığı geçirdiği ortaya çıktı.

IndyTurk'teki habere göre HiccAway, hıçkırığa maruz kalan bir kişinin bardaktaki suyu emmeye çabalaması ile çalışıyor. Pipetin sonunda yer alan kapakçık, kişinin suyu emmesi için daha fazla çabalamasını sağlıyor. Böylece frenik sinir diyaframdaki kasılmayı tetikliyor. Kişi, yoğun çaba sonucunda suyu yuttuğunda ise vagus siniri aktif hale geliyor.

Araştırmacılar tarafından aktarılan bilgilere göre hıçkırık sorunundan frenik ve vagus sinirleri sorumlu olduğu için bu sinirlerin tetiklenmesi hıçkırığın sona ermesini mümkün hale getiriyor. Nöroşirurji doçenti ve çalışmanın ortak yazarı Dr. Ali Seifi, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu.

Dr. Seifi, yaptığı açıklamada, hıçkırığın bazı kişileri ara sıra rahatsız ederken bazı kişilerin ise yaşam kalitesini ciddi oranda etkilediğini söyledi. Bu kişilerin arasında beyin yaralanması ya da felç geçirmiş birçok hasta ve kanser hastasının yer aldığını belirten Dr. Seifi, açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Bu çalışmada birkaç kanser hastamız da vardı. Bazı kemoterapi ilaçları hıçkırığa neden oluyor."

Gerçekleştirilen çalışmanın ortak yazarı olan Dr. Seifi, düşük maliyet ile üretilen HiccAway isimli pipetin üniversite ile telif anlaşması bulunan Colorado merkezli bir firma aracılığı ile piyasaya sürüldüğünü söyledi. Geliştirilen cihazın bir süpermarket zincirinde satışa sunulması için kabul edildiğini ifade eden Dr. Seifi, cihazın 14 dolar (yaklaşık 122 TL) fiyat etiketine sahip olduğunu açıkladı.