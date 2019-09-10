Hideo Kojima Death Stranding ile Bir Risk Aldığını Açıkladı

Death Stranding şu an oyuncular arasında en çok merak edilen oyunlardan bir tanesi. Bunun en büyük nedeni ise oyun ile ilgili çok fazla bir bilginin verilmiyor oluşu. Ancak işin içinde olup da tam olarak ne olduğunu anlayamamış isimler de var. Mesela Mads Mikkelsen geçmişte Death Stranding ile neyin anlatılmaya çalışıldığını pek anlamadığını söylemişti. Norman Reedus ise kendisiyle yapılan bir röportajda, oyunun konusuna daha sonra internetten bakacağına dair bir söylemde bulunmuştu. Her ne olursa olsun, Üretici Hideo Kojima olunca bize konuyu bir şekilde aktarabileceğinden emindik ama ortada garip bir durum var. Meğer Hideo Kojima da Death Stranding oyununu tam olarak anlamamış.

Financial Times geçtiğimiz günlerde Hideo Kojima ile bir röportaj yapmış. Bu röportaj sırasında da haliyle Death Stranding hakkındaki düşünceleri sorulmuş. "Death Stranding...şu anda bile oyunu anlamıyorum." yorumunda bulunan Hideo Kojima devam etmiş. "Dünya görüşü, oynanışı, hepsi yeni. Görevim şu anda mevcut olmayan ve herkesi şaşırtacak bir tür yaratmak. Doğal olarak içinde bir risk var."

Röportajın ilerleyen kısımlarında ise Hideo Kojima film endüstrisindeki sanatlar ile video oyunları endüstrisi arasındaki fark hakkında da konuştu. "Sinemada benim neslimin ilginç bulabileceği hikayeler anlatılıyor ama oyuncu nesli bunu o kadar da garip bulmaz. Eğer muza benzeyen bir şey alır ve ona 'elma' adını verirsen bu sanat olur. Ama bu oyunlar için geçerli değildir. Etkileşimli olan şeyler yapıyoruz. Bir muz kabuğunu soyduktan sonra yenilebilir olmalıdır. Arabalar sürülebilir olmalıdır. Oyunların etkileşimli olmaları ve eğlence sunabilemeleri için perde arkasındaki bir sürü insanın mümkün kıldığı bir gerçekçiliğin olması zorunludur. Bu biziz - bir tür sanatla ilerleyen hizmet endüstrisi."

Doğrusunu söylemek gerekirse, Hideo Kojima'nın bu söylemlerinden sonra karşımıza nasıl bir oyunun geleceğini en az sizler kadar bizler de merak ediyoruz. Bu kadar gizem ve kafa karıştırıcılığın arkasından büyük bir hayal kırıklığı mı, yoksa Metal Gear Solid serisi gibi yıllar sonra bile hakkında beyin fırtınaları kopartacak kalitede bir başka klasik yapım mı gelecek?

Death Stranding, 8 Kasım 2019 tarihinde PlayStation 4 için satışa sunulacak.