Hideo Kojima, Death Stranding'in Ayrılık Yaratacağını Biliyormuş

Death Stranding, oyun dünyasının mihenk taşlarından olan Hideo Kojima'nın Metal Gear Solid V: The Phantom Pain sonrasındaki yeni oyunu ve 8 Kasım 2019 tarihinde öncelikli olarak PlayStation 4 için satışa sunuldu. Sürekli olarak tartışılan Death Stranding, halen tartışılmaya devam ediliyor. Hideo Kojima, yaptığı açıklama ile oyunun ayrılık yaratacağını çok önceden bildiğini söyledi.

PlayStation Access, Death Stranding oyununun çıkışı öncesinde Hideo Kojima ile bir röportaj gerçekleştirmiş. Ancak o sıralarda ambargo olmasından dolayı oyunun çıkışı ile yayına verilmiş. Haliyle inceleme puanlarının ve gerek oyun mecraları gerekse de oyuncuların yorumlarını genel olarak öğrenen Kojima, bu durumu hiçbir şekilde yadırgamamış. Zaten daha önceden yapılan bir başka röportajda da hem çok olumsuz hem de çok olumlu puanlamaların olacağını söylemişti hatırlayacağınız üzere ve yanılmadığını da görmüş olduk.

"Olumlu ve olumsuz tepkilerin olacağını biliyordum. Yeni bir şey yapmaya çalıştığınızda böyle oluyor, filmlerde ve oyunlarda bile. Eğer insanlar daha önceden deneyimlemedikleri bir şey ile yüz yüze gelirlerse, bu zorlayıcı olabiliyor." yorumunda bulundu ve devam etti. "İlk kez bir gizlilik oyunu yaptığımda da böyle olmuştu. Ama hayranlardan aldığım destek ile olumlu durum yayılacak. Ve beş veya on yıl sonra insanlar Death Stranding'e yeni bir standart olarak bakacaklar. Sonra bir kez daha yeni bir şey ortaya koymayı deneyeceğim."

Peki siz Death Stranding oyununa nasıl bakıyorsunuz? Metal Gear Solid serisinden farklı bir oyun ile karşımıza çıkan Hideo Kojima, başarılı olmuş mu? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.